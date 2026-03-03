Κυπριακό Υπουργείο Εσωτερικών: Συστήνει σακίδιο έκτακτης ανάγκης λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Η προειδοποίηση έχει στόχο να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν οδηγίες των αρμόδιων Αρχών σε περίπτωση εκκένωσης ή αναγκαστικής μετακίνησης.
Το σακίδιο θα πρέπει να είναι εύκολα μεταφερόμενο και να περιέχει τα απαραίτητα για επιβίωση και αυτοπροστασία, όπως τρόφιμα μακράς διάρκειας, πόσιμο νερό, κιτ πρώτων βοηθειών, φακούς, μπαταρίες και πολυεργαλεία. Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι η προετοιμασία αυτή έχει προληπτικό χαρακτήρα, ώστε οι πολίτες να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε έκτακτη κατάσταση χωρίς πανικό.
? Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης— Υπουργείο Εσωτερικών (@MinInteriorCY) March 3, 2026
Δημιούργησε, προληπτικά, το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά προϊόντα, το οποίο θα μπορείς εύκολα να μεταφέρεις σε καταφύγιο, στο ενδεχόμενο που θα δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές. pic.twitter.com/BOc3T3hHZz