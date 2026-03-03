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Κυπριακό Υπουργείο Εσωτερικών: Συστήνει σακίδιο έκτακτης ανάγκης λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
12:56 - 03 Μαρ 2026

Κυπριακό Υπουργείο Εσωτερικών: Συστήνει σακίδιο έκτακτης ανάγκης λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Με φόντο τις αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή και την πρόσφατη επίθεση με drone στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, το κυπριακό υπουργείο Εσωτερικών απευθύνει προληπτική σύσταση στους πολίτες να ετοιμάσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης.

Η προειδοποίηση έχει στόχο να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν οδηγίες των αρμόδιων Αρχών σε περίπτωση εκκένωσης ή αναγκαστικής μετακίνησης.

Το σακίδιο θα πρέπει να είναι εύκολα μεταφερόμενο και να περιέχει τα απαραίτητα για επιβίωση και αυτοπροστασία, όπως τρόφιμα μακράς διάρκειας, πόσιμο νερό, κιτ πρώτων βοηθειών, φακούς, μπαταρίες και πολυεργαλεία. Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι η προετοιμασία αυτή έχει προληπτικό χαρακτήρα, ώστε οι πολίτες να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε έκτακτη κατάσταση χωρίς πανικό.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 12:58
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