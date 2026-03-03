ΕΚΤ: Προειδοποιεί για τις επιπτώσεις του πολέμου και την πιθανότητα ενεργειακού σοκ στη ζώνη του ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επισημαίνει ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε συνδυασμό με συνεχιζόμενες διαταραχές στις ενεργειακές προμήθειες μπορεί να ασκήσει ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και να πλήξει την περιφερειακή ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, σε συνέντευξή του στη Financial Times, τόνισε ότι «μια άνοδος στις τιμές ενέργειας ασκεί ανοδική πίεση στον πληθωρισμό, ιδίως βραχυπρόθεσμα». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη σύγκρουση «αρνητική για την οικονομική δραστηριότητα», σημειώνοντας ότι οι οικονομικές επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και το εύρος της κρίσης.

Σύμφωνα με ανάλυση της ΕΚΤ για το 2023, μια παρατεταμένη μείωση των ενεργειακών προμηθειών λόγω πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του ενεργειακού πληθωρισμού και σε απότομη πτώση της παραγωγής, επηρεάζοντας αρνητικά την περιφερειακή οικονομία.

Οι πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς και οι ιρανικές αντιδράσεις, έχουν διαταράξει σημαντικά τις ροές ενέργειας, με το Στενό του Ορμούζ – διαδρομή για περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου – ουσιαστικά κλειστό. Παράλληλα, το Κατάρ έχει αναστείλει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου λόγω ιρανικών επιθέσεων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη της σύγκρουσης το Σαββατοκύριακο.

Ο Λέιν τόνισε ότι «οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις στον πληθωρισμό θα εξαρτηθούν από το εύρος και τη διάρκεια της σύγκρουσης», ενώ η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Berenberg Bank, Χόλγκερ Σμίντινγκ, μια παρατεταμένη άνοδος της τιμής πετρελαίου κατά 15 δολάρια ανά βαρέλι θα μπορούσε να αυξήσει τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ κατά περίπου 0,5 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίστοιχα, η Capital Economics εκτιμά ότι μια παρατεταμένη αύξηση τιμών ενέργειας μπορεί να προσθέσει 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό.

Μετά την εκτόξευση του 2022 λόγω του ενεργειακού σοκ από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός στις 21 χώρες της ζώνης του ευρώ έχει επανέλθει κοντά στον στόχο της ΕΚΤ, 2%. Η κεντρική τράπεζα διατηρεί το βασικό επιτόκιο στο 2% από τον Ιούνιο του 2025, με την επόμενη συνεδρίαση για τα επιτόκια προγραμματισμένη στις 19 Μαρτίου.