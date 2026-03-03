Καραμέρος για κόμμα Τσίπρα: Έπρεπε να έχει γίνει… χθες

Δεν μπορώ να προεξοφλήσω ή να καθορίσω τις όποιες πρωτοβουλίες του Αλ. Τσίπρα, δήλωσε ο Γ. Καραμέρος στα Παραπολιτικά 90,1 ερωτηθείς αν θα πρέπει να επισπευσθεί η ανακοίνωση του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, ενώ πρόσθεσε ότι «σε κάθε περίπτωση αποκρινόμενος αυτό που λένε οι πολίτες είναι ότι αν χρειάζεται να υπάρξει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη αυτό έπρεπε να έχει γίνει χθες».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργος Καραμέρος, μίλησε στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, αναφερόμενος στις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ελληνική συνδρομή στην Κύπρο, αλλά και τις πολιτικές πρωτοβουλίες της Αριστεράς.

Στήριξη και αλληλεγγύη στην Κύπρο

Σχετικά με την αποστολή ελληνικής στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο, ο κ. Καραμέρος τόνισε ότι «είναι αυτονόητη η αλληλεγγύη και η συνδρομή». Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα «δεν θα συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο σε στρατιωτική επιχείρηση». Όπως εξήγησε, «με όρους διεθνούς δικαίου, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει σωστή και λάθος πλευρά της ιστορίας. Δεν μπορεί να είμαστε ούτε με τους επιτιθέμενους ούτε με τους μουλάδες».

Συνάντηση πολιτικών αρχηγών και επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό

Ερωτηθείς για την πρωτοβουλία του κ. Φάμελλου να ζητήσει συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών, ο κ. Καραμέρος επισήμανε ότι «αν απορριφθεί από την κυβέρνηση, καλό θα είναι να υπάρξει μια απευθείας επικοινωνία».

Σχόλια για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Τσίπρα

Ο βουλευτής χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της περιόδου διακυβέρνησης Τσίπρα ως «διαιτητική, διαμεσολαβητική και διαπραγματευτική», ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση τα τελευταία επτά χρόνια «έχει απομακρυνθεί από αυτή τη στάση».

Προοδευτικός χώρος και ανασύνθεση της Αριστεράς

Για το μέλλον της Αριστεράς και την ανάγκη δημιουργίας ισχυρής προοδευτικής παράταξης, ο κ. Καραμέρος τόνισε ότι «το ζητούμενο είναι η ανασύνθεση του χώρου με ηγετικότητα, ώστε να υπάρξει μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση». Απαντώντας σε ερώτηση για τις πρωτοβουλίες του πρώην πρωθυπουργού, είπε ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει τις αποφάσεις του, αλλά τόνισε ότι «αποκρινόμενος στις ανάγκες των πολιτών, αν χρειάζεται να υπάρξει ισχυρή προοδευτική παράταξη, αυτό έπρεπε να έχει γίνει χθες».