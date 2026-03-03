ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καραμέρος για κόμμα Τσίπρα: Έπρεπε να έχει γίνει… χθες
Πολιτική
13:35 - 03 Μαρ 2026

Καραμέρος για κόμμα Τσίπρα: Έπρεπε να έχει γίνει… χθες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δεν μπορώ να προεξοφλήσω ή να καθορίσω τις όποιες πρωτοβουλίες του Αλ. Τσίπρα, δήλωσε ο Γ. Καραμέρος στα Παραπολιτικά 90,1 ερωτηθείς αν θα πρέπει να επισπευσθεί η ανακοίνωση του κόμματος  του πρώην πρωθυπουργού, ενώ πρόσθεσε ότι «σε κάθε περίπτωση αποκρινόμενος αυτό που λένε οι πολίτες είναι ότι αν χρειάζεται να υπάρξει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη αυτό έπρεπε να έχει γίνει χθες».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργος Καραμέρος, μίλησε στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, αναφερόμενος στις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ελληνική συνδρομή στην Κύπρο, αλλά και τις πολιτικές πρωτοβουλίες της Αριστεράς.

Στήριξη και αλληλεγγύη στην Κύπρο

Σχετικά με την αποστολή ελληνικής στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο, ο κ. Καραμέρος τόνισε ότι «είναι αυτονόητη η αλληλεγγύη και η συνδρομή». Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα «δεν θα συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο σε στρατιωτική επιχείρηση». Όπως εξήγησε, «με όρους διεθνούς δικαίου, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει σωστή και λάθος πλευρά της ιστορίας. Δεν μπορεί να είμαστε ούτε με τους επιτιθέμενους ούτε με τους μουλάδες».

Συνάντηση πολιτικών αρχηγών και επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό

Ερωτηθείς για την πρωτοβουλία του κ. Φάμελλου να ζητήσει συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών, ο κ. Καραμέρος επισήμανε ότι «αν απορριφθεί από την κυβέρνηση, καλό θα είναι να υπάρξει μια απευθείας επικοινωνία».

Σχόλια για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Τσίπρα

Ο βουλευτής χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της περιόδου διακυβέρνησης Τσίπρα ως «διαιτητική, διαμεσολαβητική και διαπραγματευτική», ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση τα τελευταία επτά χρόνια «έχει απομακρυνθεί από αυτή τη στάση».

Προοδευτικός χώρος και ανασύνθεση της Αριστεράς

Για το μέλλον της Αριστεράς και την ανάγκη δημιουργίας ισχυρής προοδευτικής παράταξης, ο κ. Καραμέρος τόνισε ότι «το ζητούμενο είναι η ανασύνθεση του χώρου με ηγετικότητα, ώστε να υπάρξει μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση». Απαντώντας σε ερώτηση για τις πρωτοβουλίες του πρώην πρωθυπουργού, είπε ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει τις αποφάσεις του, αλλά τόνισε ότι «αποκρινόμενος στις ανάγκες των πολιτών, αν χρειάζεται να υπάρξει ισχυρή προοδευτική παράταξη, αυτό έπρεπε να έχει γίνει χθες».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά
Πολιτική

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς 

Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Δραγασάκης – Αναμένεται η ανεξαρτητοποίησή του
Πολιτική

Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Δραγασάκης – Αναμένεται η ανεξαρτητοποίησή του

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»
Πολιτική

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/06/2026 - 16:35

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:33

Λουτράκι: Φωτιά σε δασική έκταση κοντά σε σπίτια – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:27

Bloomberg: Σε δοκιμασία η στρατηγική της Κομισιόν να δημιουργήσει ευρωπαϊκούς «πρωταθλητές»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:24

ΕΕ κατά ρωσικού «σκιώδους στόλου»: Πράσινο φως για νηοψίες στη Μεσόγειο – Ο ρόλος της Ελλάδας

Πολιτική
08/06/2026 - 16:23

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς 

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 16:12

AEGEAN: Ενισχύει τη συνδεσιμότητα Ελλάδας - Ισλανδίας μέσω στρατηγικής συνεργασίας για πτήσεις κοινού κωδικού με την Icelandair

Πολιτική
08/06/2026 - 16:09

Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Δραγασάκης – Αναμένεται η ανεξαρτητοποίησή του

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:09

Σταματούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ: Προειδοποιήσεις και απειλές παραμένουν στο τραπέζι

Ναυτιλία
08/06/2026 - 16:04

Celestyal: Αναβαθμίζει την εμπειρία αγορών εν πλω μέσω της συνεργασίας της με τη Harding+

Οικονομία
08/06/2026 - 15:49

Πιερρακάκης: Η ανάπτυξη 2% οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας

Οικονομία
08/06/2026 - 15:47

ΣΕΒΕ: Διψήφια αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το πρώτο τετράμηνο του 2026 - Στα €17,8 δισ. η αξία τους

Πολιτική
08/06/2026 - 15:36

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Μπακογιάννη: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες

Οικονομία
08/06/2026 - 15:29

Οι δύο όψεις της Ελλάδας: Οι δείκτες βελτιώνονται, αλλά οι πολίτες νιώθουν φτωχότεροι

Ειδήσεις
08/06/2026 - 15:21

Σέρρες: Σύλληψη τριών ατόμων για απάτες με τη «μέθοδο του λογιστή»

Πολιτική
08/06/2026 - 15:14

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις παραγωγικές επενδύσεις για την Ελλάδα του 2030

Νομίσματα
08/06/2026 - 15:08

Στην «ασφαλή» ζώνη των $63.000 το Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη για το token BEAT

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:56

Υπουργείο Παιδείας: Έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 500.000 ευρώ στην Ακαδημία Αθηνών

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:54

Το ρήγμα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου για τον Λίβανο βαθαίνει

Υγεία
08/06/2026 - 14:45

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Γιορτάζει τη συμπλήρωση 149 ετών προσφοράς με μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος

Πολιτική
08/06/2026 - 14:23

Στο κοιμητήριο Παπάγου το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Σουφλιά (video)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/06/2026 - 14:22

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση

Πολιτική
08/06/2026 - 14:16

Φαραντούρης: Η έκθεση της Κομισιόν δεν είναι για πανηγυρισμούς - Αναδεικνύει σοβαρές στρεβλώσεις

Πολιτική
08/06/2026 - 14:14

Μίνι ανασχηματισμός με ντόμινο: Ο Κώτσηρας στη θέση του Κυρανάκη, ο Μαρκόπουλος στο ΥΠΕΘΟ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:04

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος

Πολιτική
08/06/2026 - 14:02

Επιβεβαίωση Μαρινάκη για τον «μίνι» ανασχηματισμό - Ποιος μετακινείται στο Μεταφορών

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 14:02

ΣΕΧΒ: Ανθεκτική στις πιέσεις η ελληνική χημική βιομηχανία

Περιβάλλον
08/06/2026 - 13:59

MSC Foundation & MSC Cruises: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ημέρες Ωκεανών»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 13:55

Το πιο απρόσμενο οικονομικό success story στον κόσμο είναι… η Βόρεια Κορέα

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 13:51

Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010

Ομόλογα
08/06/2026 - 13:51

Αμερικανικά ομόλογα: Άνοδος των αποδόσεων ελέω πληθωρισμού και Μέσης Ανατολής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ