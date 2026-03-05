Μητσοτάκης για δωρεά Χατζηιωάννου: Το αφορολόγητο επίδομα 1.500 ευρώ θα φέρει γιατρούς στα μικρά νησιά

Μία ιστορική δωρεά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, με δωρητή το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου. Η δωρεά στοχεύει στην οικονομική στήριξη των γιατρών που υπηρετούν σε μικρά νησιά της χώρας με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων κατά τη χειμερινή περίοδο.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι συνήθως οι δωρεές στον χώρο της υγείας αφορούν υποδομές, αλλά για πρώτη φορά ένας ιδιώτης δωρητής εστίασε στο ανθρώπινο δυναμικό, καλύπτοντας ιατρικά κέντρα σε 47 μικρά νησιά.

«Είναι σημαντικό που οι γιατροί θα λαμβάνουν, εκτός από τον μισθό τους, επιπλέον 1.500 ευρώ ως αφορολόγητο επιμίσθιο. Αυτό το ποσό αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο για να υπηρετήσουν στα μικρά μας νησιά», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της παρουσίας του κράτους στα νησιά και την αξιοποίηση της τεχνολογίας: «Η τηλεϊατρική ανοίγει νέους δρόμους, αρκεί να υπάρχει γιατρός να χειρίζεται τα συστήματα. Αυτή η δωρεά συνδέεται με την πρωτοβουλία του υπουργείου για κινητές μονάδες υγείας σε απομακρυσμένα χωριά».

Αναφερόμενος στο νομικό πλαίσιο της δωρεάς, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι χρειάστηκε σημαντική προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή με ασφάλεια.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έκανε έκκληση προς όλους τους σύγχρονους ευεργέτες να στηρίξουν τη χώρα και να επιστρέφουν μέρος του πλούτου τους. «Είναι χρέος μας να τιμούμε τους Έλληνες ευεργέτες. Θεωρώ υποχρέωσή μου να καλώ τους ευεργέτες της σημερινής εποχής να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, όπως έκαναν ο Σταύρος Νιάρχος και ο Αριστοτέλης Ωνάσης πριν δεκαετίες», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η δωρεά του Στέλιου Χατζηιωάννου δεν αποτελεί μόνο παράδειγμα προς μίμηση, αλλά και ηθική υποχρέωση απέναντι στη χώρα και την επόμενη γενιά. «Η άλλη όψη αυτού του νομίσματος είναι η ανιδιοτελής φιλανθρωπία και η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεργαστεί για το κοινό καλό», κατέληξε, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή ως σπουδαία για τα νησιά μας.

Ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ιδρύματος, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε: «Τα μικρά νησιά της Ελλάδας αντιμετωπίζουν διαχρονικά δυσκολίες στη στελέχωση των μικρών δομών υγείας. Το υψηλό κόστος διαβίωσης, ειδικά στα τουριστικά νησιά, και οι ιδιαίτερες συνθήκες ζωής στα ακριτικά νησιά συχνά λειτουργούν αποτρεπτικά για τους γιατρούς που σκέφτονται να υπηρετήσουν εκεί.

Με τη δωρεά αυτή θέλουμε να δώσουμε ένα πραγματικό κίνητρο σε γιατρούς να επιλέξουν να υπηρετήσουν στα μικρά νησιά της χώρας. Το συμπληρωματικό καθαρό επιμίσθιο των 1.500 ευρώ τον μήνα μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά για έναν γιατρό που σκέφτεται να μετακινηθεί σε μια απομακρυσμένη περιοχή και να στηρίξει μια μικρή κοινότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο κινήτρων για επτά χρόνια, με έναν ξεκάθαρο στόχο: να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι των μικρών νησιών θα έχουν συνεχή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας».

Η χρηματοδότηση προβλέπει οικονομική ενίσχυση καθαρών αποδοχών 1.500 ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες τον χρόνο, σε συνολικά 80 ιατρούς και αγροτικούς ιατρούς που υπηρετούν με φυσική παρουσία στις δομές υγείας των 47 αυτών νησιών. Το ποσό καταβάλλεται από το Ελληνικό κράτος, κατόπιν της δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, επιπλέον των σημερινών αποδοχών τους από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, διπλασιάζοντας σχεδόν το καθαρό τους εισόδημα στα περίπου 3.000 ευρώ μηνιαίως, με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη του αυξημένου κόστους διαβίωσης και στέγασης στα μικρά νησιά.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, προλογίζοντας την τελετή, ανέφερε από την πλευρά του: «Από μία ιδέα, που μόλις έξι μήνες πριν συζητήσαμε, τώρα χάρη στη διάθεση, την πρωτοβουλία του ίδιου του Στέλιου Χατζηιωάννου και φυσικά την ανταπόκριση του Υπουργείου Υγείας, φτάνουμε στην υπογραφή αυτής της δωρεάς, που δεν είναι συμβολική, είναι ουσιαστική, γιατί στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε 47 μικρά ελληνικά νησιά».

Ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε: «Με τη σημερινή δωρεά ερχόμαστε να καλύψουμε ένα ουσιαστικό μας πρόβλημα. Σε αυτά τα 47 νησιά είτε δεν βρίσκουμε καθόλου γιατρούς συνήθως είτε αναγκαζόμαστε και μετακινούμε γιατρούς από γειτονικά νησιά, από άλλα Κέντρα Υγείας, με τη δυσκολία και τους χρονικούς περιορισμούς που αυτό έχει, είτε αναγκαζόμαστε και ζητάμε τη συνδρομή του ελληνικού Στρατού και χρησιμοποιούμε οπλίτες».

Η πρωτοβουλία ενίσχυσης της δημόσιας υγείας στα μικρά νησιά της Ελλάδας εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική του Ιδρύματος: να συμβάλλει, εκεί όπου υπάρχει κοινωνική ανάγκη, με λύσεις που έχουν σταθερό ορίζοντα και θεσμική συνέχεια . Σε ένα πλαίσιο όπου το κράτος οφείλει να εφαρμόζει ενιαίες πολιτικές σε όλη την επικράτεια και μια ιδιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να παρέμβει στο δημόσιο σύστημα υγείας, η άμεση δράση και η διακριτική ευχέρεια ενός ιδιώτη δωρητή μπορούν, για πρώτη φορά, να δώσουν μια στοχευμένη και πρακτική λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς την προσπάθεια της Πολιτείας.

Η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης των θέσεων, της επιλογής των γιατρών για κάθε νησί και της καταβολής των ποσών στους δικαιούχους, πραγματοποιείται από το Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης δωρεάς. Σύντομα θα δημοσιευθεί διαδικασία υποβολής αιτήσεων online.