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Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει τα ισχυρά συμφέροντα
Πολιτική
15:50 - 14 Μαρ 2026

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει τα ισχυρά συμφέροντα

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, κατήγγειλε την κυβέρνηση για «απραξία» απέναντι σε κρίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική της περιορίζεται σε ημίμετρα και δεν αντιμετωπίζει τις ρίζες των προβλημάτων.

«Όταν βλέπεις μια κρίση και μπορείς να την προλάβεις, δεν περιμένεις να γίνει πυρκαγιά. Η κυβέρνηση πετάει ένα μπουκάλι νερό στην πρώτη φλόγα, δεν σβήνει τη φωτιά και μετά λέει "έκανα ό,τι μπορούσα"», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Καύσιμα και πλαφόν

Ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι η κυβερνητική πολιτική στον τομέα των καυσίμων προστατεύει τα ισχυρά συμφέροντα των διυλιστηρίων, αγνοώντας ότι από αυτά μετακυλίονται οι αυξήσεις στην αγορά. «Δεν έχει καμία λογική να βάλω πλαφόν μόνο σε πρατήρια και χονδρεμπόριο χωρίς να αγγίξω τα διυλιστήρια», τόνισε.

Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη παρέμβασης στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στον ΦΠΑ, καθώς σήμερα η τιμή της βενζίνης στην αγορά φτάνει τα 1,90 ευρώ ανά λίτρο στην Αθήνα, ενώ οι φόροι και οι δασμοί φτάνουν τα 59 ευρώ και ο ΦΠΑ τα 20 ευρώ ανά 100 ευρώ αξίας καυσίμου. «Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που ο ΦΠΑ μπαίνει πάνω στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης», σημείωσε.

Υποκλοπές και έρευνα

Σχολιάζοντας τις δικαστικές εξελίξεις για τις υποκλοπές, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο ουσιαστικά ακυρώνει το προηγούμενο απαλλακτικό βούλευμα, ζητώντας περαιτέρω έρευνα για κατασκοπεία. «Ή υπήρχε ένα παρακράτος που οργάνωσε το Μαξίμου ή υπήρξε ξένη κατασκοπεία. Είναι απορίας άξιο γιατί οι υπουργοί που παρακολουθήθηκαν δεν συνδράμουν τη δικαιοσύνη», ανέφερε.

Διαγραφή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Για τη διαγραφή του βουλευτή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε ότι επρόκειτο για στρατηγική απόφαση, καθώς ο βουλευτής ακύρωνε με τη δράση του το αφήγημα και τους στόχους του ΠΑΣΟΚ. «Δεν αρκεί ένα στέλεχος να σχολιάζει δημοσκοπήσεις, πρέπει να αγωνίζεται για την αλλαγή συσχετισμών», είπε, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια αφορά όλους τα στελέχη, με στόχο να κερδηθεί η Νέα Δημοκρατία.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η διαγραφή δεν μειώνει τη συνεισφορά του κ. Κωνσταντινόπουλου στο παρελθόν, αλλά κάθε στέλεχος αξιολογείται για τη δράση του στο παρόν και τη στήριξη της στρατηγικής του κόμματος για πολιτική αλλαγή.

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