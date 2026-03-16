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Μητσοτάκης: Η Ελλάδα «λιμάνι σταθερότητας» σε διεθνή αβεβαιότητα – Έμφαση σε βιομηχανία και επενδύσεις
Πολιτική
21:00 - 16 Μαρ 2026

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα «λιμάνι σταθερότητας» σε διεθνή αβεβαιότητα – Έμφαση σε βιομηχανία και επενδύσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη Δευτέρα (16/3) σε ομιλία του για τον Αναπτυξιακό Νόμο ότι η Ελλάδα φιλοδοξεί να αποτελέσει «λιμάνι σταθερότητας» μέσα στη διεθνή αβεβαιότητα, προωθώντας επενδύσεις στη βιομηχανία και την καινοτομία. Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και την άνοδο του ενεργειακού κόστους, η κυβέρνηση επιδιώκει ταχύτερες διαδικασίες, στήριξη της παραγωγής και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Αναλυτικά η ομιλία του πρωθυπουργού:

«Δεν θα επιχειρήσω, κυρίες και κύριοι, να επαναλάβω όλα όσα είπε ο Υπουργός. Επιτρέψτε μου στη σύντομη παρέμβασή μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτή η σημερινή εκδήλωση είχε προγραμματιστεί εδώ και κάποιους μήνες.

Πραγματοποιείται, όμως, κ. Διοικητά της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ένα εξαιρετικά ρευστό διεθνές περιβάλλον, καθώς, δυστυχώς, η σύρραξη στο Ιράν και στον Περσικό Κόλπο, στη Μέση Ανατολή συνολικά, συνεχίζεται και κατά συνέπεια και η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα επιτείνεται. Κάτι το οποίο πλέον επηρεάζει όχι μόνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας -κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη- αλλά και το κόστος ενέργειας, μαζί τους και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τις μεταφορές και ασφαλώς συνολικά την επενδυτική ψυχολογία.

Η Ελλάδα, ωστόσο, συναντιέται με αυτή τη δύσκολη συγκυρία έχοντας καταφέρει κάτι το οποίο πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολο: να θεωρείται ένα «λιμάνι» σταθερότητας αλλά και πολιτικής ομαλότητας, με έναν ρυθμό ανάπτυξης πολύ υψηλότερο αυτού της ευρωζώνης, με ανεργία η οποία έχει μια έντονη καθοδική τάση -θυμίζω, κα Υπουργέ, την παραλάβαμε στο 18% πριν από 6,5 χρόνια και σήμερα είναι κάτω του 8%-, με λιγότερους φόρους, με ένα κράτος το οποίο διαρκώς ψηφιοποιείται, αντιμετωπίζοντας τη Λερναία Ύδρα της ελληνικής γραφειοκρατίας.

Όλα αυτά αποτελούν σφραγίδες στο εθνικό μας διαβατήριο, επιτρέποντας στη χώρα πια να υποδεχτεί ένα μεγάλο «κύμα» επενδύσεων που αποτελούν, θα έλεγα, και την καρδιά της οικονομικής προόδου.

Διαμορφώνεται έτσι μία συλλογική πρόοδος η οποία μεταφράζεται σταδιακά σε μία ατομική προκοπή, πρωτίστως με περισσότερες θέσεις εργασίας, με καλύτερους μισθούς αλλά και με καλύτερα δημόσια οικονομικά, τα οποία μας επιτρέπουν αυξημένη χρηματοδότηση σχολείων, νοσοκομείων, κοινωνικών δομών και φυσικά της τόσο κρίσιμης, σε αυτή τη συγκυρία, εθνικής μας άμυνας.

Και βέβαια, επιλέξαμε ως κυβέρνηση να προτεραιοποιήσουμε τις επιλογές μας. Όταν μιλούσαμε πάντα για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας δεν εννοούσαμε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είδατε και παρουσίασε και ο Υπουργός: να δώσουμε μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στην καινοτομία.

Είναι τομείς η συμβολή των οποίων στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της οικονομίας έχει, ήδη, ξεπεράσει αυτή των υπηρεσιών, με τις επενδύσεις στο διάστημα 2019-2023 να υπερβαίνουν τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ.

Θέλω να τονίσω ότι οι επενδύσεις σήμερα ως ποσοστό του ΑΕΠ ξεπερνούν το 17%, στη διάρκεια της κρίσης ήταν στο 10%. Όμως, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21%-22%, άρα έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε προκειμένου να πετύχουμε τη σύγκλιση με την Ευρώπη στον τομέα αυτό.

Και βέβαια, αξίζει να τονίσουμε ότι ειδικά στον τομέα της μεταποίησης και της βιομηχανίας έχουμε μία σημαντική αύξηση της απασχόλησης. Συνολικά οι απασχολούμενοι στη βιομηχανία έχουν εδώ και καιρό ξεπεράσει τους 400.000. Την τελευταία διετία προσθέσαμε 60.000 νέες θέσεις εργασίας.

Νομίζω ότι είναι ένας αριθμός ο οποίος δηλώνει ανάγλυφα ότι όλα αυτά τα ωραία τα οποία είδατε έχουν τελικό αποτύπωμα τη δημιουργία περισσότερων και πιο καλοπληρωμένων -να το τονίσω αυτό- θέσεων εργασίας, καθώς ο μέσος μισθός στη μεταποίηση και στη βιομηχανία είναι σημαντικά υψηλότερος του μέσου μισθού συνολικά στην πατρίδα μας.

Επιτρέψτε μου να σταθώ και εγώ σε δύο πρόσφατες θετικές εξελίξεις, που αφορούν την έγκριση ισάριθμων προτάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης από το καινούργιο Ταμείο Εκσυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Modernization Fund. Ένα ταμείο, όπως γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, πολύ απαιτητικό, το οποίο απαιτεί απ’ όλους, από τις υπηρεσίες του κράτους αλλά και από τους ιδιώτες επενδυτές, σημαντική προετοιμασία προκειμένου να εξασφαλίσει κανείς την επιθυμητή χρηματοδότηση.

Θέλω να τονίσω και εγώ τη σημασία της χρηματοδότησης στην επένδυση, η οποία θα μας επιτρέπει, αγαπητέ Βαγγέλη, πλέον να παράγουμε στην πατρίδα μας γάλλιο, μια κρίσιμη πρώτη ύλη, η οποία εντάσσεται και στη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απεξάρτηση από κρίσιμες πρώτες ύλες, τις οποίες εισάγουμε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε εξασφαλίσει περί τα 200 εκατομμύρια, πάλι από το Modernization Fund, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε εκσυγχρονισμό μονάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Είναι μια δράση η οποία σχεδιάστηκε προκειμένου να αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα οι κρατικές ενισχύσεις, τονώνοντας το «πρασίνισμα» της βιομηχανίας, με ιδιαίτερο προσανατολισμό σε προϊόντα πολύ υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως, παραδείγματος χάρη, η παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων ή δράσεις ανάκτησης κρίσιμων πρώτων υλών.

Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η Ελλάδα αποκτά νέα εργαλεία άμυνας απέναντι στις δυσκολίες, δημιουργώντας ταυτόχρονα σημαντικά αναπτυξιακά «αντίβαρα».

Όπως, λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια στηρίξαμε τα νοικοκυριά, στηρίξαμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στηρίξαμε τους αγρότες με φθηνό αγροτικό ρεύμα, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να σταθούμε και δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία, στο μέτωπο των ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας.

Είναι μια διαπραγμάτευση αυτή, η οποία έγινε εδώ και πολλούς μήνες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι εύκολη, είμαστε όμως πια στην ευχάριστη θέση να έχουμε περίπου καταλήξει και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από το αρμόδιο Υπουργείο μέσα στις επόμενες 15 μέρες.

Νομίζω ότι αυτό έχει μία ξεχωριστή σημασία σε μία δύσκολη εποχή, όπου βλέπουμε πάλι τις τιμές ενέργειας να παίρνουν την ανηφόρα. Πρέπει να σας πω ότι το ζήτημα αυτό θα απασχολήσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην επόμενη συνάντηση την οποία θα έχουμε στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί προετοιμασμένη απέναντι στο ενδεχόμενο -τονίζω, στο ενδεχόμενο- η κρίση αυτή να διαρκέσει περισσότερο, να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας και κατά συνέπεια, δυστυχώς, δυσάρεστες επιπτώσεις και στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό.

Γι’ αυτό και θα πρέπει να αφομοιώσουμε τα μαθήματα της ενεργειακής κρίσης του 2022 και να έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα -κρατήστε αυτές τις δύο λέξεις, προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα-, έτσι ώστε να μπορούμε, εφόσον κριθεί απαραίτητο, το τονίζω, να στηρίξουμε και επιχειρήσεις και νοικοκυριά απέναντι στο αυξανόμενο κόστος ενέργειας.

Ήδη η Ελληνική Κυβέρνηση, δια του Υπουργείου Ανάπτυξης, πήρε κάποια πρώτα μέτρα. Μέτρα τα οποία, όπως είπε και ο Υπουργός, αντιβαίνουν θα έλεγα επί της αρχής στη φιλελεύθερη φιλοσοφία μας, πλην όμως, είναι μέτρα απαραίτητα, έτσι ώστε να συγκρατήσουμε και να περιορίσουμε ενδεχόμενα -το τονίζω, ενδεχόμενα- φαινόμενα κερδοσκοπίας τα οποία μπορεί να παρατηρούνται, πάντα σε εποχές μεγάλων γεωπολιτικών εντάσεων και κρίσεων.

Είναι μέτρα τα οποία έχουν και αυτά προσωρινό χαρακτήρα. Εύχομαι και ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί, κ. Υπουργέ, να τα παρατείνουμε πέραν του τριμήνου το οποίο έχει αρχικώς καθοριστεί με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες.

Το δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι στις σημερινές δύσκολες συνθήκες αυτό το οποίο χρειάζεται περισσότερο είναι και η ταχύτητα και η προβλεψιμότητα. Όταν ο ανταγωνισμός γίνεται πιο σκληρός και το διεθνές πλαίσιο γίνεται πολύ πιο δύσκολο, οφείλουμε και εμείς να κινηθούμε ανάλογα.

Έχουμε κάνει βήματα για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, δεν είμαστε όμως εκεί ακόμα που θέλουμε. Και σίγουρα δεν έχουμε το περιθώριο να χανόμαστε, ούτε εμείς ως κυβέρνηση αλλά κυρίως ούτε εσείς ως επενδυτές, σε λαβύρινθους και σε αδιέξοδα λόγω επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων και γραφειοκρατικής σύγχυσης η οποία έρχεται από το παρελθόν.

Δεν επιτρέπονται, λοιπόν, ούτε ασάφειες ούτε αδράνειες. Γι’ αυτό και προχωρούμε σε έναν μετασχηματισμό του συστήματος υποδοχής επενδύσεων στην Ελλάδα με έναν και μόνο στόχο: αυτές να προωθούνται εγκαίρως με τη βοήθεια ενός κεντρικού λειτουργικού μηχανισμού.

Επαναξιολογούμε, λοιπόν, ένα αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο είχε θεσμοθετηθεί πριν από 15 χρόνια. Μεσολάβησαν, βεβαίως, αλλαγές οι οποίες πράγματι έδιναν λύσεις σε κατά καιρούς ανάγκες, στις ημέρες μας όμως αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Γι’ αυτό και θα δρομολογήσουμε άμεσα θεσμικές τομές, ώστε το σύστημα υποδοχής των επενδύσεων να γίνει πιο συνεκτικό μέσα από τη συγκέντρωση των σχετικών αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τι θέλουμε; Από τη στιγμή της αίτησης και τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως στρατηγικής μέχρι την παρακολούθηση της υλοποίησής της, η πορεία να κινείται μόνο σε έναν άξονα. Να υπάρχει ένας φορέας υποδοχής και επεξεργασίας, ο οποίος θα λογοδοτεί και για την ταχύτητα επεξεργασίας αυτών των αιτήσεων χωρίς οποιαδήποτε ενδιάμεση παρεμβολή.

Και βέβαια, μια δεύτερη μεταβολή τεχνικού χαρακτήρα, αλλά έχει την αξία της: ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων να μεταφέρεται στην αφετηρία της όλης διαδρομής αντί στο τέλος, όπως συνέβαινε ως τώρα.

Κι αυτό γιατί συχνά, λίγο πριν την ένταξη ενός σχεδίου στο στρατηγικό πλαίσιο, καραδοκούσαν δυσάρεστες εκπλήξεις. Με το νέο σύστημα θέλουμε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και προβλεψιμότητα από την αρχή.

Κυρίες και κύριοι, στην πράξη τα παραπάνω σημαίνουν διεύρυνση της παραγωγικής μας βάσης, σημαίνουν μια πιο ουσιαστική επένδυση στην ανταγωνιστικότητα, στην ανθεκτικότητα, στην ενεργειακή αποδοτικότητα της οικονομίας. Είναι κατευθύνσεις που συγκλίνουν, η κάθε μία από την πλευρά της, στο όραμα της κυβέρνησης για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα αυξάνει την εμπιστοσύνη προς τη χώρα, αναγκαίο στο παρόν και κρίσιμο στο μέλλον.

Θέλω οι επιχειρηματίες στη χώρα μας, ειδικά οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες της ελληνικής περιφέρειας -νομίζω ότι είδαμε παραδείγματα επενδυτών και επιχειρηματιών που τολμούν να επενδύσουν σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες-, να αισθάνονται ασφάλεια, προβλεψιμότητα και σταθερότητα προκειμένου να υλοποιούν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί σε έναν επιχειρηματία ότι η επένδυσή του θα πετύχει. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε, όμως, να αποδεχθούμε είναι ότι θα υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που θα τινάξουν ένα business plan στον αέρα, πολύ απλά επειδή η ελληνική γραφειοκρατία «μπλέκει» τα επιχειρηματικά σχέδια στα δικά της πολύπλοκα «γρανάζια».

Άρα, για εμένα η απλοποίηση συνολικά της επενδυτικής δραστηριότητας, σε συνεργασία, κ. Πρόεδρε, με τον ΣΕΒ, που έχει καταθέσει πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις που ενσωματώνονται στο σύντομα υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει πολύ μεγάλη αξία.

Όπως μεγάλη αξία έχει και η οριστικοποίηση του χωροταξικού σχεδίου για τη βιομηχανία. Αποτελεί ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης. Το γνωρίζει καλά και ο κ. Αντιπρόεδρος, ο οποίος επιβλέπει τη σχετική διαδικασία, και ο κ. Παπαθανάσης.

Το σχέδιο νόμου για το χωροταξικό και για τη βιομηχανία θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στην άνοιξη, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των φορέων που εμπλέκονται άμεσα, με σκοπό να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατόν.

Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας ότι σε αυτή την παγκόσμια «τρικυμία», η Ελλάδα απαντά με την «άγκυρα» της σιγουριάς που της εξασφαλίζουν η θεσμική σοβαρότητα, αλλά και η εσωτερική σταθερότητα, αλλά και με κινητήρια δύναμη την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο μέσω των επενδύσεων.

Είναι ένα στοίχημα κατ’ εξοχήν πολιτικό. Είναι, όμως, και ένα στοίχημα επίκαιρο, το οποίο είμαι σίγουρος ότι μαζί -μαζί, εννοώ πολιτεία και επιχειρηματική κοινότητα- είμαι σίγουρος τελικά ότι θα το κερδίσουμε.

Σας ευχαριστώ πολύ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh4fa6e6nxvt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος από την πλευρά του ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Στο δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον που ζούμε, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να είναι ανθεκτική και παραγωγική η οικονομία μας, ώστε να στηρίζεται η κοινωνία και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Γι’ αυτό με τον Αναπτυξιακό Νόμο υλοποιούνται 915 επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα, προϋπολογισμού 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που ενισχύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, με προτεραιότητες στη βιομηχανία, στην καινοτομία και στην περιφέρεια, δημιουργώντας πάνω από 15.000 νέες θέσεις εργασίας.

Μαζί με αυτά τα προγράμματα, έρχονται νέοι κύκλοι αναπτυξιακών καθεστώτων, για τις σύγχρονες τεχνολογίες, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την αγρόδιατροφή και την άμυνα. Σε αυτούς τους κύκλους αναπτυξιακών καθεστώτων προσβλέπουμε ότι θα συμμετέχουν και χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θέλουμε να λάβουν μέρος, με τις αναγκαίες προσαρμογές, στις νέες τεχνολογίες και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας».

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