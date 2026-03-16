Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Allwyn – Επικεφαλής ο Karel Komarek

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Σε συνέχεια της από 16ης Μαρτίου 2026 ανακοίνωσης αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασυνοριακής μετατροπής της «ΟΠΑΠ Συμμετοχών Α.Ε.» με μεταφορά της καταστατικής έδρας της από την Ελλάδα στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου η μετατραπείσα εταιρεία «Allwyn AG» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αυτό εξελέγη (με ισχύ από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διασυνοριακής μετατροπής) από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΟΠΑΠ Συμμετοχών Α.Ε. της 7ης Ιανουαρίου 2026, συγκροτήθηκε σε σώμα την 16η Μαρτίου 2026 ως εξής:

1. Karel Komarek, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Robert Chvátal, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 4. Pavel Saroch, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

5. Λόρδος Sebastian Newbold Coe CH KΒE, Ανώτερο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επικεφαλής ανεξάρτητο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)

6. Paul Schmid, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

7. Cherrie Mae Chiomento - Ferreria, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12(2) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Περαιτέρω, τα ακόλουθα πρόσωπα διορίζονται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Cherrie Mae Chiomento - Ferreria, Πρόεδρος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Paul Schmid, Μέλος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος

3. Katarina Kohlmayer, Μέλος της Επιτροπής, Mη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου λήγει με το πέρας της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Τέλος, τα ακόλουθα πρόσωπα ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών:

1. Λόρδος Sebastian Newbold Coe CH KΒE, Πρόεδρος της Επιτροπής, Ανώτερο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επικεφαλής ανεξάρτητο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου),

2. Pavel Saroch, Μέλος της Επιτροπής, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Paul Schmid, Μέλος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.