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Χριστοδουλάκης: Η διαχωριστική γραμμή ΠΑΣΟΚ–ΝΔ να ισχύσει και στην αυτοδιοίκηση
Πολιτική
17:02 - 17 Μαρ 2026

Χριστοδουλάκης: Η διαχωριστική γραμμή ΠΑΣΟΚ–ΝΔ να ισχύσει και στην αυτοδιοίκηση

Reporter.gr Newsroom
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Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Μανώλης Χριστοδουλάκης, που θεωρείται επίδοξος «δελφίνος» στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθάρισε την Τρίτη, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η διαχωριστική γραμμή με τη Δεξιά πρέπει να παραμείνει σαφής, υπογραμμίζοντας πως δεν τίθεται ζήτημα συμπόρευσης με τη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως ηγεσίας.

Τονίζει ακόμη ότι αυτή η δέσμευση θα πρέπει να ισχύει όχι μόνο για την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο.

Ουσιαστικά με αυτή τη θέση ο κ. Χριστοδουλάκης ευθυγραμμίζεται με εκείνη του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος επιμένει στο να τεθεί το θέμα στο τραπέζι στο προσεχές συνέδριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ήταν γενικός γραμματέας του κόμματος επί προεδρίας Φώφης Γεννηματά. Στις εσωκομματικές εκλογές του 2024 στήριξη τον Χάρη Δούκα, με τη συνεργασία τους ωστόσο να μην μακροημερεύει.

Η ανάρτηση:

«Τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε;

Ένα κόμμα που, υπό τη συστημική πίεση όσων χτυπούν, δήθεν από ανησυχία, το καμπανάκι του κινδύνου της αποσταθεροποίησης και της ανασφάλειας που υποτίθεται πως θα έρθει αν η ΝΔ δεν βρει έναν πρόθυμο εταίρο, θα υποκύψει στον ρόλο του συμπληρώματος;

Ή θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο διευρύνεται κοινωνικά στον προοδευτικό χώρο και αποτελεί τον πρωταγωνιστή της ανασυγκρότησης της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, ώστε να αποτελέσει τον φορέα που θα αλλάξει την κοινωνικά επιζήμια αυτή πολιτική;

Θέλουμε το δεύτερο, καθαρά και χωρίς αστερίσκους. Ένα ΠΑΣΟΚ που γνωρίζει καλά πως η ΝΔ είναι ο μοναδικός του αντίπαλος και φιλοδοξεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή στον τόπο.

Να το πούμε απλά: η ΝΔ είναι ο βασικός μας αντίπαλος, όποιον αρχηγό κι αν έχει.

Η διαχωριστική γραμμή με τη δεξιά δεν αρκεί να διατυπώνεται μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Πρέπει να τέμνει κάθετα την εκπροσώπηση της παράταξης, σε οποιονδήποτε χώρο μαζικής κοινωνικής και πολιτικής διεργασίας. Από τα επιμελητήρια και τα συνδικάτα μέχρι την αυτοδιοίκηση, τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας.

Καθαρές επιλογές στήριξης συνδυασμών, τουλάχιστον στις πρωτεύουσες νομών και στους μεγάλους δήμους.

Η αυτοδιοίκηση δεν είναι απολίτικη ή απλώς διαχειριστική, ούτε άθροισμα επιμέρους κοινωνικών μηχανισμών χωρίς ιδεολογική ταυτότητα. Έχει πρόσημο πολιτικό, αντικατοπτρίζει την ολιστική πολιτική αποκέντρωσης πόρων, εξουσιών και ρόλων, την αντιπροσώπευση και τη λογοδοσία που δομούν κοινωνική εμπιστοσύνη.

Καμία συνδιοίκηση με δεξιά σχήματα στους μαζικούς χώρους, που θα μπορούσε να αλλοιώσει το κεντρικό πολιτικό στίγμα της παράταξης».

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