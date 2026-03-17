Bloomberg: Στο «μπλόκο» της Ουγγαρίας σκοντάφτει η στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία

Καθώς η Ευρώπη συνεχίζει να απορρίπτει το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για βοήθεια στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες προσπαθούν να διατηρήσουν τουλάχιστον μέρος της προσοχής στραμμένο στην Ουκρανία.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχουν ουσιαστικά «παγώσει» από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρά τη συμφωνία που επετεύχθη στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου για ένα μεγάλο πακέτο στήριξης προς την Ουκρανία -το οποίο αντικατέστησε ένα αποτυχημένο σχέδιο αξιοποίησης δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων- η Ουγγαρία μπλοκάρει την εκταμίευση των κονδυλίων, παρότι έχει εξασφαλίσει ουσιαστικά τη δυνατότητα εξαίρεσης.

Η απογοήτευση μεταξύ των ηγετών της ΕΕ είναι εμφανής. «Είχαμε καταλήξει σε συναίνεση για το ζήτημα αυτό στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο. Τώρα, το πακέτο πρέπει να οριστικοποιηθεί», δήλωσε σήμερα (17/3) στις Βρυξέλλες ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μπενζαμέν Αντάντ.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, έχει αξιοποιήσει την αντίθεσή του στον πόλεμο στην Ουκρανία ως βασικό θέμα της προεκλογικής του εκστρατείας ενόψει των γενικών εκλογών της 12ης Απριλίου, κάτι που δεν περνά απαρατήρητο.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη χρήση ευρωπαϊκών εργαλείων για εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες -είτε πρόκειται για εκλογές, είτε για οτιδήποτε άλλο», δήλωσε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπουντρίς.

Σε μια πιθανή εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λύση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του θα επιτρέψει σε ειδικούς της ΕΕ να εισέλθουν στο έδαφός της, προκειμένου να συμβάλουν στην αποκατάσταση της ροής ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba. Η απόφαση αυτή ακολουθεί εβδομάδες έντασης μεταξύ της κυβέρνησης του Κιέβου και της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, οι οποίες είχαν προειδοποιήσει ότι θα ασκήσουν βέτο στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ έως ότου αποκατασταθούν οι ροές πετρελαίου.

Οι χώρες αυτές κατηγορούν την Ουκρανία ότι καθυστερεί την επισκευή του αγωγού, ο οποίος υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση με drone τον Ιανουάριο, ενώ ο Ζελένσκι έχει χαρακτηρίσει τη στάση της Ουγγαρίας ως «εκβιασμό».

Επισημαίνεται ότι καθώς οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη (19/3) για διήμερη σύνοδο κορυφής, αξιωματούχοι εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η πρόοδος στο ζήτημα του αγωγού Druzhba ίσως αρκέσει ώστε ο Όρμπαν να άρει την αντίθεσή του στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ και ενδεχομένως να ανοίξει ο δρόμος και για ένα 20ό πακέτο κυρώσεων κατά του Κρεμλίνου.

«Οι εξελίξεις είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαντώντας σε ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα της παρέμβασης στον αγωγό, προσθέτοντας ότι «οι συζητήσεις συνεχίζονται» όσον αφορά το δάνειο. «Ελπίζουμε και είμαστε βέβαιοι ότι σύντομα θα υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις», κατέληξε.