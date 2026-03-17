ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bloomberg: Στο «μπλόκο» της Ουγγαρίας σκοντάφτει η στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία
Ειδήσεις
16:27 - 17 Μαρ 2026

Bloomberg: Στο «μπλόκο» της Ουγγαρίας σκοντάφτει η στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καθώς η Ευρώπη συνεχίζει να απορρίπτει το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για βοήθεια στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες προσπαθούν να διατηρήσουν τουλάχιστον μέρος της προσοχής στραμμένο στην Ουκρανία.      

Όπως σημειώνει το Bloomberg, οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχουν ουσιαστικά «παγώσει» από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρά τη συμφωνία που επετεύχθη στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου για ένα μεγάλο πακέτο στήριξης προς την Ουκρανία -το οποίο αντικατέστησε ένα αποτυχημένο σχέδιο αξιοποίησης δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων- η Ουγγαρία μπλοκάρει την εκταμίευση των κονδυλίων, παρότι έχει εξασφαλίσει ουσιαστικά τη δυνατότητα εξαίρεσης.

Η απογοήτευση μεταξύ των ηγετών της ΕΕ είναι εμφανής. «Είχαμε καταλήξει σε συναίνεση για το ζήτημα αυτό στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο. Τώρα, το πακέτο πρέπει να οριστικοποιηθεί», δήλωσε σήμερα (17/3) στις Βρυξέλλες ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μπενζαμέν Αντάντ.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, έχει αξιοποιήσει την αντίθεσή του στον πόλεμο στην Ουκρανία ως βασικό θέμα της προεκλογικής του εκστρατείας ενόψει των γενικών εκλογών της 12ης Απριλίου, κάτι που δεν περνά απαρατήρητο.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη χρήση ευρωπαϊκών εργαλείων για εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες -είτε πρόκειται για εκλογές, είτε για οτιδήποτε άλλο», δήλωσε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπουντρίς.

Σε μια πιθανή εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λύση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του θα επιτρέψει σε ειδικούς της ΕΕ να εισέλθουν στο έδαφός της, προκειμένου να συμβάλουν στην αποκατάσταση της ροής ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba. Η απόφαση αυτή ακολουθεί εβδομάδες έντασης μεταξύ της κυβέρνησης του Κιέβου και της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, οι οποίες είχαν προειδοποιήσει ότι θα ασκήσουν βέτο στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ έως ότου αποκατασταθούν οι ροές πετρελαίου.

Οι χώρες αυτές κατηγορούν την Ουκρανία ότι καθυστερεί την επισκευή του αγωγού, ο οποίος υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση με drone τον Ιανουάριο, ενώ ο Ζελένσκι έχει χαρακτηρίσει τη στάση της Ουγγαρίας ως «εκβιασμό».

Επισημαίνεται ότι καθώς οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη (19/3) για διήμερη σύνοδο κορυφής, αξιωματούχοι εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η πρόοδος στο ζήτημα του αγωγού Druzhba ίσως αρκέσει ώστε ο Όρμπαν να άρει την αντίθεσή του στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ και ενδεχομένως να ανοίξει ο δρόμος και για ένα 20ό πακέτο κυρώσεων κατά του Κρεμλίνου.

«Οι εξελίξεις είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαντώντας σε ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα της παρέμβασης στον αγωγό, προσθέτοντας ότι «οι συζητήσεις συνεχίζονται» όσον αφορά το δάνειο. «Ελπίζουμε και είμαστε βέβαιοι ότι σύντομα θα υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεραπετρίτης: «Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο» – Βάντεφουλ: «Δεν είμαστε ουδέτεροι στα ελληνοτουρκικά»
Πολιτική

Γεραπετρίτης: «Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο» – Βάντεφουλ: «Δεν είμαστε ουδέτεροι στα ελληνοτουρκικά»

Νετανιάχου: «Εξουδετερώσαμε» τον Λαριτζανί και υπονομεύουμε το καθεστώς – Έχουμε πολλές εκπλήξεις
Ειδήσεις

Νετανιάχου: «Εξουδετερώσαμε» τον Λαριτζανί και υπονομεύουμε το καθεστώς – Έχουμε πολλές εκπλήξεις

Συρία: Σκληρή ισλαμική στροφή - «Μπλόκο» στην πώληση αλκοόλ και διώξεις για παραβίαση του ραμαζανιού
Ειδήσεις

Συρία: Σκληρή ισλαμική στροφή - «Μπλόκο» στην πώληση αλκοόλ και διώξεις για παραβίαση του ραμαζανιού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου
Ειδήσεις

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου

Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές
Ειδήσεις

Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές

Τουσκ: «Στρατηγικό λάθος» η πολιτική σύγκρουση Πολωνίας – Ουκρανίας
Ειδήσεις

Τουσκ: «Στρατηγικό λάθος» η πολιτική σύγκρουση Πολωνίας – Ουκρανίας

Ουκρανία: Από το «You don&#039;t have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας
Ειδήσεις

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
22/06/2026 - 18:50

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/06/2026 - 18:45

Έπεσαν οι υπογραφές για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας από την Fraport

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:35

Επένδυση €250 εκατ. για το νέο Καραϊσκάκη – «Πράσινο φως» από τον Δήμο Πειραιά

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:27

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Λάρισα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:14

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 18:12

Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Πολιτική
22/06/2026 - 18:05

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει» – Νέο όνομα, νέος ρόλος για το Υπερταμείο

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:41

Πάπας Λέων: Οι ηγέτες ταΐζουν τους πολέμους αντί τους πεινασμένους

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 17:36

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:34

Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για συστηματική παρενόχληση ανήλικης

Πολιτική
22/06/2026 - 17:20

Νέα τροπή στο QatarGate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Τι απαντά ο ίδιος

Πολιτική
22/06/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 16:51

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 16:49

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διευρύνει τη συνεργασία της με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/06/2026 - 16:42

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 16:34

Celestyal: Ενισχύει τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη της κρουαζιέρας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:30

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:26

Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:16

Στις Βρυξέλλες η Λαγκάρντ - Στο επίκεντρο ο ρόλος του ευρώ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:07

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:03

Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:02

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις ΤΝ με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:51

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία

Πολιτική
22/06/2026 - 15:41

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 15:39

Καφούνης: Άμεση επαναφορά της απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 15:31

Αττικά Πολυκαταστήματα: Στην τελική ευθεία για την εισαγωγή στο Euronext Athens

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:26

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Fed, Άλαν Γκρίνσπαν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 15:10

Βράβευση για τους πρώτους 158 αποφοίτους των CrediaBusiness Academy και CrediaBank Wealth Management Academy

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 15:00

Ποιος κέρδισε τελικά τον πόλεμο στο Ιράν;

Πολιτική
22/06/2026 - 14:55

Χατζηδάκης: Το Υπερταμείο ανεβάζει στροφές στη νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ