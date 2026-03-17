Μακρόν: Ενδεχόμενη εμπλοκή στα Στενά του Ορμούζ μόνο υπό την προϋπόθεση παύσης των εχθροπραξιών

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ξεκαθάρισε ότι η ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» δεν θα πρέπει να επεκταθεί πέρα από το υφιστάμενο γεωγραφικό της πλαίσιο, αποσαφηνίζοντας τη θέση της Γαλλίας για τον ρόλο και τα όρια της αποστολής.

Παράλληλα, τόνισε πως ενδεχόμενη εμπλοκή στο Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, η Γαλλία είναι διατεθειμένη να συμβάλει ενεργά, αναλαμβάνοντας ευθύνη για τη δημιουργία ενός μηχανισμού συνοδείας πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

Επιπλέον, επισήμανε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα προϋπέθετε συνεννόηση με το Ιράν, ενώ κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε αποστολή στην περιοχή θα πρέπει να είναι πλήρως διαχωρισμένη από τις τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις.