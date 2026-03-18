Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Πιέσεις από τον Αυγενάκη κατήγγειλε ο Σημανδράκος

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος, κατέθεσε την Τετάρτη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθήνας για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του Οργανισμού και έκανε λόγο για πιέσεις που δεχόταν από τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη.

Στη δίκη με κατηγορουμένους τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού και πολιτευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μελά και την άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέππα, ο κ. Σημανδράκος κατέθεσε ως μάρτυρας.

Όπως είπε δεχόταν πιέσεις από τον κ. Αυγενάκη για να κάνει πληρωμές σε όλα τα ΑΦΜ, ακόμα και σε αυτά που υπόκεινταν σε ελέγχους.

«Ζήτησα με επιστολή ακρόαση από τον Πρωθυπουργό για να τον ενημερώσω. Τελικά έγιναν δύο συναντήσεις με τον Γιάννη Μπρατάκο, υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ» είπε και πρόσθεσε: «Παραιτήθηκα γιατί δεχόμουν ασφυκτικές πιέσεις από τον υπουργό Αυγενάκη. Ο τρόπος που τοποθετούνταν στα μέσα, σάιτ, εφημερίδες κτλ. ήταν προσβλητικός για την προσωπικότητα μου και το έργο μου όλα αυτά τα χρόνια».

Όπως κατέθεσε, «η μεγάλη ένταση ξεκίνησε μετά από έγγραφο που του είχα στείλει που τον ενημέρωνα για το εθνικό απόθεμα και για το τι δεν πήγαινε καλά. Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που ερευνούνταν ήταν στην Κρήτη και δεν προχωρούσαμε σε πληρωμή σε δεσμευμένα ΑΦΜ μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος».

Δεχόταν, όμως, τηλεφωνήματα από στενούς συνεργάτες του Λευτέρη Αυγενάκη, οι οποίοι ρωτούσαν για δεσμευμένα ΑΦΜ, τα οποία συνολικά ανέρχονταν στα 6.000. «Με ρωτούσαν για συγκεκριμένα ονόματα παρακαλούμε να πληρωθούν. Καταλαβαίναμε ότι ασκούνταν πίεση», υποστήριξε.

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Επιπλέον, αναφέρθηκε και σε έντονη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον υπουργό με αφορμή διεθνή σύμβαση για το διορισμό ορισμό τεχνικού συμβούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δέχτηκα ένα τηλέφωνο από συνεργάτη του υπουργού να κατέβει η σύμβαση των 15 εκατομμυρίων ευρώ για τεχνικό σύμβουλο. Του εξήγησα ότι είναι διεθνής σύμβαση και δεν μπορεί να γίνει με ένα τηλέφωνο. Κατάλαβα ότι ήμουν σε ανοιχτή ακρόαση και τότε παρενέβη ο υπουργός και άρχισε μια έντονη λογομαχία που κατέληξε κουβέντες υβριστικές. Εγώ τη σύμβαση δεν την κατέβασα. Αυτό κορύφωσε τις κακές σχέσεις μας».

Η οριστική ρήξη και η αποχώρηση