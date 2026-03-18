Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Πιέσεις από τον Αυγενάκη κατήγγειλε ο Σημανδράκος

Στη δίκη με κατηγορουμένους τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού και πολιτευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μελά και την άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέππα, ο κ. Σημανδράκος κατέθεσε ως μάρτυρας.
Όπως είπε δεχόταν πιέσεις από τον κ. Αυγενάκη για να κάνει πληρωμές σε όλα τα ΑΦΜ, ακόμα και σε αυτά που υπόκεινταν σε ελέγχους.
«Ζήτησα με επιστολή ακρόαση από τον Πρωθυπουργό για να τον ενημερώσω. Τελικά έγιναν δύο συναντήσεις με τον Γιάννη Μπρατάκο, υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ» είπε και πρόσθεσε: «Παραιτήθηκα γιατί δεχόμουν ασφυκτικές πιέσεις από τον υπουργό Αυγενάκη. Ο τρόπος που τοποθετούνταν στα μέσα, σάιτ, εφημερίδες κτλ. ήταν προσβλητικός για την προσωπικότητα μου και το έργο μου όλα αυτά τα χρόνια».
Όπως κατέθεσε, «η μεγάλη ένταση ξεκίνησε μετά από έγγραφο που του είχα στείλει που τον ενημέρωνα για το εθνικό απόθεμα και για το τι δεν πήγαινε καλά. Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που ερευνούνταν ήταν στην Κρήτη και δεν προχωρούσαμε σε πληρωμή σε δεσμευμένα ΑΦΜ μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος».
Δεχόταν, όμως, τηλεφωνήματα από στενούς συνεργάτες του Λευτέρη Αυγενάκη, οι οποίοι ρωτούσαν για δεσμευμένα ΑΦΜ, τα οποία συνολικά ανέρχονταν στα 6.000. «Με ρωτούσαν για συγκεκριμένα ονόματα παρακαλούμε να πληρωθούν. Καταλαβαίναμε ότι ασκούνταν πίεση», υποστήριξε.
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Επιπλέον, αναφέρθηκε και σε έντονη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον υπουργό με αφορμή διεθνή σύμβαση για το διορισμό ορισμό τεχνικού συμβούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δέχτηκα ένα τηλέφωνο από συνεργάτη του υπουργού να κατέβει η σύμβαση των 15 εκατομμυρίων ευρώ για τεχνικό σύμβουλο. Του εξήγησα ότι είναι διεθνής σύμβαση και δεν μπορεί να γίνει με ένα τηλέφωνο. Κατάλαβα ότι ήμουν σε ανοιχτή ακρόαση και τότε παρενέβη ο υπουργός και άρχισε μια έντονη λογομαχία που κατέληξε κουβέντες υβριστικές. Εγώ τη σύμβαση δεν την κατέβασα. Αυτό κορύφωσε τις κακές σχέσεις μας».
Η οριστική ρήξη και η αποχώρηση
Τέλος, αναφέρθηκε στην άρνηση του τον Οκτώβριο του 2023 να καταβληθούν πληρωμές σε 9.300 ΑΦΜ που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας με αποτέλεσμα οι πληρωμές να μειωθούν κατά 200.000 ευρώ. Λίγες ημέρες μετά ενημερώθηκε πως «ο υπουργός είναι πολύ δυσαρεστημένος με την πληρωμή και θέλουμε την παραίτησή σου και όλου του ΔΣ. Δε μου δόθηκε η δυνατότητα να απαντήσω».
Ακολούθησε η επιστολή για ακρόαση από τον Πρωθυπουργό που απέστειλε ο μάρτυρας με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Γ. Μπρατάκο. Την πρώτη φορά είπε πως τον στήριξαν και τον Νοέμβριο ζήτησαν την παραίτησή του και αντικατέστησαν όλους τους διευθυντές μεταξύ αυτών και την Παρασκευή Τυχεροπούλου.