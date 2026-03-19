Μενδώνη: Προς ολοκλήρωση οι εργασίες αναβάθμισης του Κεραμεικού και της Αρχαίας Αγοράς

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη στα έργα αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης στους αρχαιολογικούς χώρους του Κεραμεικού και της Αρχαίας Αγοράς, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν στο κοινό και στους επισκέπτες της Αθήνας το καλοκαίρι του 2026. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Τα έργα αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού και της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών περιλαμβάνονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Πολιτισμού για την αποκατάσταση του αρχαίου αστικού τοπίου, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Αυτά τα έργα, στα μείζονα τοπόσημα της μοναδικής ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας των Αθηνών, ολοκληρώνονται μέχρι την αρχή του καλοκαιριού. Συγχρόνως, αποτελούν ελεύθερους δημόσιους χώρους υψηλής αισθητικής και παιδευτικής αξίας. Με τα, εν εξελίξει, έργα αναβαθμίζεται ριζικά ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμεικού, καθώς δημιουργούνται χώροι υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών, αλλά και είσοδος/έξοδος και από την οδό Αγίων Ασωμάτων. Ο χώρος καθίσταται απόλυτα προσβάσιμος για Άτομα με Αναπηρία και προβλέπονται οι χώροι ανάπαυσης των επισκεπτών και απασχόλησης των παιδιών. Αντίστοιχα, με τις επεμβάσεις στο εσωτερικό της Αρχαίας Αγοράς, με πυρήνα την οριοθέτηση και την ανάδειξη της αρχαίας οδού Παναθηναίων, ο χώρος καθίσταται πιο ελκυστικός και ευανάγνωστος για τους επισκέπτες, αναδεικνύοντας τα μνημειακά σύνολα τα οποία καθιστούν περισσότερο κατανοητή την πολεοδομική οργάνωση του χώρου».

Στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέας πύλης εισόδου και εξόδου στην οδό Αγίων Ασωμάτων, απέναντι από την οδό Διπύλου, ώστε η πρόσβαση να μην περιορίζεται αποκλειστικά στον πεζόδρομο της Ερμού. Παράλληλα, κατασκευάζεται ένα πολυλειτουργικό συγκρότημα με υποδομές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, όπως αναψυκτήριο, πωλητήριο, χώροι ξεκούρασης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων και εγκαταστάσεις υγιεινής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της προσβασιμότητας, καθώς διαμορφώνεται ειδική διαδρομή που επιτρέπει την περιήγηση σε μεγάλο μέρος του χώρου και από άτομα με κινητικές δυσκολίες, κάτι που έως σήμερα ήταν εξαιρετικά δύσκολο.

Όσον αφορά την Αρχαία Αγορά, τα έργα επικεντρώνονται στην αναβάθμιση των υποδομών υποδοχής του κοινού, καθώς και στην ανάδειξη της οδού των Παναθηναίων και επιμέρους μνημείων. Μέσω των νέων διαδρομών, ενισχύεται η σύνδεση μεταξύ των σημαντικών σημείων ενδιαφέροντος, διευκολύνοντας τον επισκέπτη να αντιληφθεί την έκταση, τη δομή και την πολεοδομική οργάνωση του χώρου, καθώς και τη σχέση του με τη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης. Το έργο περιλαμβάνει επίσης τη διασύνδεση των τεσσάρων εισόδων και εξόδων με σημεία στάσης, θέασης και ενημέρωσης, ενώ παράλληλα αναβαθμίζονται οι χώροι υγιεινής και βελτιώνεται η πρόσβαση για άτομα με κινητικά προβλήματα.

Κατά την αυτοψία, τη Λίνα Μενδώνη συνόδευαν η πρόεδρος του ΟΔΑΠ Νικολέττα Βαλάκου, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών Έλενα Κουντούρη, ο διευθυντής Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων Θέμης Βλαχούλης, ο προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Πολιτισμού Γιάννης Μυλωνάς, καθώς και στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών.