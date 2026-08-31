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Αναβάθμιση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Λιβάνου: Τι δήλωσαν Μητσοτάκης και Αούν
Πολιτική
13:24 - 31 Αυγ 2026

Αναβάθμιση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Λιβάνου: Τι δήλωσαν Μητσοτάκης και Αούν

Reporter.gr Newsroom
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Την αναβάθμιση των δεσμών με τον Λίβανο σε μία εταιρική στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, τονίζοντας πως η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της χώρας.  

«Με πολύ μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα στην πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας του Λιβάνου εδώ και 14 χρόνια. Είναι μία επίσκεψη που επιβεβαιώνει τους βαθύτατους και ανθεκτικούς δεσμούς των λαών μας αλλά και την κοινή μας βούληση να δώσουμε στη σχέση μας ακόμα πιο ουσιαστικό περιεχόμενο» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Αυτό σας είχα τονίσει και τον Δεκέμβριο του 2024 όταν επισκέφτηκα τη Βηρυτό ως ο πρώτος ξένος ηγέτης μετά την επίτευξη της εκεχειρίας και ήθελα τότε να σας μεταφέρω το ίδιο μήνυμα που σας μεταφέρω και σήμερα: ότι η Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές και την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα παίρνοντας την απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μία εταιρική στρατηγική σχέση» συνέχισε.

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Στόχος, όπως σημείωσε, είναι «να θεσμοθετήσουμε ένα Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στον πολιτισμό. «Στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία την ανεξαρτησία αλλά και την ενότητα του Λιβάνου. Συντασσόμαστε στο πλευρό σας και σε ό,τι αφορά την προσπάθειά σας να ενισχυθούν οι θεσμοί και να αποκατασταθεί η κρατική εξουσία στο σύνολο της επικράτειας του Λιβάνου» τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη πως η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στην διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου και στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων, των οποίων η γηγενής παρουσία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ταυτότητας της περιοχής.

Επανέλαβε δε την πάγια θέση της Ελλάδας ότι «το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο, με μία κεντρική διοίκηση η οποία πρώτα και πάνω από όλα θα διασφαλίζει την ασφάλεια όλων των πολιτών διατηρώντας αυτή και μόνο το αποκλειστικό δικαίωμα να ασκεί νόμιμη ένοπλη ισχύ στο σύνολο της επικρατείας της».

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης»

Υπογράμμισε ακόμη πως «η Ελλάδα ως ένας παραδοσιακός φίλος και του Λιβάνου, του αραβικού κόσμου αλλά και ταυτόχρονα ένας στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαία συνεννόησης».

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