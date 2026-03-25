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Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν συνδέει την ΕΥΠ με το Predator και τον Μητσοτάκη με τον Νίξον
Πολιτική
09:11 - 25 Μαρ 2026

Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν συνδέει την ΕΥΠ με το Predator και τον Μητσοτάκη με τον Νίξον

Reporter.gr Newsroom
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H καθαρογραφή της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για τις υποκλοπές φέρνει νέες εξελίξεις για το σκάνδαλο με πολιτικές προεκτάσεις. Το δικαστήριο βγάζει από το αρχείο την υπόθεση και απαιτεί από τον Άρειο Πάγο να κάνει νέα έρευνα για τις... σχέσεις ΕΥΠ-Intellexa. Στο μεταξύ, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που εμπορεύεται το Predator, Ταλ Ντίλιαν, επανήλθε με νέα δήλωση που αφήνει σαφείς αιχμές για την κυβέρνηση και παραλληλίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Ρίτσαρντ Νίξον!

Ο καταδικασμένος ιδρυτής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, προχώρησε σε μία νέα κοινή δήλωση στο Mega Stories και στο Inside Story, επανλαμβάνοντας πως η εταιρεία του διέθετε το λογισμό παρακολούθησης Predator μόνο σε κυβερνήσεις ή αστυνομικές αρχές.

Συγκεκριμένα ο Ντίλιαν τονίζει με... νόημα πως «ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπής».

Και συμπληρώνει: «Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος. Θα παρουσιάσω την υπόθεσή μου ενώπιον εθνικών, περιφερειακών και διεθνών θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης παρέμβασης του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Το 2022 υπήρξαν ισχυρισμοί ότι η κυβέρνηση παρενέβαινε παράνομα σε πολιτικούς αντιπάλους και τηλέφωνα δημοσιογράφων. Η Εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Γεωργία Αδειλίνη, είπε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον μελών της κυβέρνησης ή/και της ΕΥΠ, αλλά βρήκε «ενδείξεις» εναντίον εμού και της συζύγου μου και παρέπεμψε την υπόθεσή μου σε δίκη. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης έρχονταν σε αντίθεση με την ανάλυση της Εισαγγελέως του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η απόφαση δεν ανέφερε ούτε ένα στοιχείο που να αποκάλυπτε την προσωπική μου παρέμβαση στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Οι «ενδείξεις» εναντίον μας εξαφανίστηκαν.

Η απόφαση δεν προσδιόρισε πότε, πού και πώς υποτίθεται ότι στείλαμε τους συνδέσμους για την παραγωγή των παρεμβολών, δεν επικαλέστηκε τεχνική έκθεση που να δείχνει ότι εγώ ή κάποιος που εργαζόταν σύμφωνα με τις οδηγίες μου παρήγαγε τις παραμβάσεις. Αντίθετα, πολλοί μάρτυρες ανέφεραν την πιθανή παρέμβαση της ΕΥΠ. Η ίδια η απόφαση αναφέρεται στη χρήση ταυτοτήτων που συνδέονται με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο δεν καταβλήθηκε καμία προσπάθεια για την πλήρη διερεύνηση αυτών των οδηγιών. Η ομάδα μας ανέπτυξε ένα λογισμικό προληπτικής άμυνας και το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές αρχές. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τις προσπάθειες εθνικής ασφάλειας και δημόσιας ασφάλειας των κυρίαρχων κρατών, όλα σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τα νομικά πρότυπα της ΕΕ. Δεν λειτουργούμε συστήματα· δεν διεξάγουμε δραστηριότητες επιτήρησης. Εκ σχεδιασμού, το λογισμικό μας δεν επιτρέπει σε κανέναν εκτός από τον οργανισμό να γνωρίζει τους στόχους και να γνωρίζει τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται από τις εθνικές υπηρεσίες. Οι εθνικές υπηρεσίες ορίζουν τους στόχους και εκτελούν την επιχείρηση χωρίς τη γνώση μας.

»Δεν γνωρίζουμε ποιος έκανε τις παρεμβάσεις. Πιστεύω ότι είναι έγκλημα για ιδιώτες να παρεμβαίνουν στις επικοινωνίες. Αλλά είναι ακόμη πιο σοβαρό έγκλημα να οργανώνουν ένα έγκλημα συνωμοσίας για να στέλνουν αθώους ανθρώπους στη φυλακή προκειμένου να συγκαλύψουν πολιτικές αρχές. Ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπής. Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος. Θα παρουσιάσω την υπόθεσή μου ενώπιον εθνικών, περιφερειακών και διεθνών θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης παρέμβασης του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης».

ΠΑΣΟΚ: Το νοσηρό και δυσώδες παρακράτος ξηλώνεται

Με αφορμή την παραπάνω δήλωση, το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει:

«’Ο Νίξον έχασε την προεδρία του επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει τις υποκλοπές’, δήλωσε στο Inside Story ο ιδιοκτήτης της Intellexa Ταλ Ντίλιαν δείχνοντας εκ νέου το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα έστειλε μήνυμα με πολλούς αποδέκτες ότι δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος.

Το νοσηρό και δυσώδες παρακράτος ξηλώνεται μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Και από το χρέος απέναντι στην αλήθεια και τον όρκο για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, του Συντάγματος και των νόμων δεν μπορούν πια να απουσιάζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλοι αξιωματούχοι. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον νομικό και πολιτικό αγώνα μέχρι τέλους».

Η θέση της κυβέρνησης και η απόφαση του Πρωτοδικείου

Θυμίζουμε πως η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα και μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου επιμένει πως η υπόθεση δεν την αφορά και πως απλώς τέσσερις ιδιώτες που καταδικάστηκαν έκαναν τις παρακολουθήσεις.

Επίσης, οι υπουργοί της κυβέρνησης που παρακολουθούνταν δεν φαίνονται διατεθειμένοι να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας πως η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της.

Ωστόσο, το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας θεωρεί πως η υπόθεση πρέπει να ανοίξει ξανά για δύο βασικούς λόγους.

Η απόφαση λέει ότι η Intellexa που είχε το παράνομο λογισμικό Predator, με το οποίο έγιναν παράνομες παρακολουθήσεις, είχε πρόσβαση και στο προϊόν των των υποκλοπών. Αφού, λοιπόν, είχε πρόσβαση και αφού οι στόχοι που παρακολουθήθηκαν ήταν υψηλόβαθμα στρατιωτικά στελέχη και κορυφαίοι υπουργοί, πρέπει να διερευνηθεί τι έγιναν αυτές οι καταγραφές.

Έτσι ζητά να γίνει έρευνα για την περίπτωση κατασκοπείας.

Επιπλέον, η απόφαση αφήνει να εννοηθεί πως οι κοινές παρακολουθήσεις από ΕΥΠ και Predator δεν είναι σύμπτωση, όπως είχε αρχικά υποστηρίξει η έρευνα του Αρείου Πάγου. Το δικαστήριο επισημαίνει ότι παρακολουθούνταν πολλά πρόσωπα και με τα δύο λογισμικά.

Από τους 87 αξιωματούχους το 1/3 ήταν σε παράλληλη παρακολούθηση και από την ΕΥΠ και από το Predator, σημειώνεται στην απόφαση. Γι' αυτό και το δικαστήριο ζητά να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης και να ερευνηθεί.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/03/2026 - 00:36
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