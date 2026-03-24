Στουρνάρας: Σε επιφυλακή κάλεσε τις διοικήσεις των τραπεζών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κάλεσε τις διοικήσεις των τραπεζών να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να περιοριστούν οι πιστωτικοί κίνδυνοι στη σημερινή συγκυρία και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Σε δηλώσεις του, έπειτα από επαφές που είχε την Τρίτη (24/03) με Ευρωπαίους αξιωματούχους, επισήμανε ότι, παρά τη σημαντικά ενισχυμένη θέση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί έναν νέο ισχυρό κλυδωνισμό από την πλευρά της προσφοράς. Όπως εξήγησε, η κρίση αυτή ξεκινά από την άνοδο των τιμών της ενέργειας και επεκτείνεται σε ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών, επηρεάζοντας αρνητικά την παγκόσμια οικονομία, τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, καθώς και τον τραπεζικό τομέα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει εκ νέου την ανάγκη για την Ευρώπη -ιδίως ως καθαρό εισαγωγέα ενέργειας- να επιταχύνει κρίσιμες πρωτοβουλίες, όπως η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, η προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, κυρίως μέσω της πράσινης ενεργειακής μετάβασης.

Από την πλευρά της, η υποδιοικήτρια Χριστίνα Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση και σε στενό συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και διαθέτοντας τα κατάλληλα εργαλεία για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Claudia Buch, επισήμανε ότι σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων και αβεβαιότητας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος αποτελεί καθοριστική προτεραιότητα.

Τέλος, ο πρόεδρος του Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, Dominique Laboureix, υπογράμμισε ότι οι αρχές παραμένουν σε συνεχή εγρήγορση και στενή συνεργασία, με στόχο τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προστασία των φορολογουμένων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.