Τραμπ: Κατρακυλά η δημοτικότητητά του υπό το βάρος του πολέμου στο Ιράν και της ακρίβειας

Η δημοτικότητα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με την αύξηση των τιμών των καυσίμων, όσο και με την αρνητική στάση της κοινής γνώμης απέναντι στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Αναλυτικά, τα στοιχεία προέρχονται από δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το Ipsos για λογαριασμό του Reuters. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τετραήμερης έρευνας, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (23/3), το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ διαμορφώνεται στο 36%, σημειώνοντας πτώση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (40%).

Η μεταστροφή της κοινής γνώμης αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη διαχείριση του αυξημένου κόστους ζωής. Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, που ακολούθησε την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, επηρέασε αρνητικά την εικόνα του προέδρου. Μόλις το 25% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι εγκρίνει τους χειρισμούς του στο ζήτημα της ακρίβειας, παρότι αυτό αποτέλεσε βασικό πυλώνα της προεκλογικής του ατζέντας.

Αξιοσημείωτη είναι και η κάμψη της στήριξης στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς ένας στους πέντε ψηφοφόρους του δηλώνει πλέον ότι δεν εγκρίνει συνολικά την προεδρική του θητεία, έναντι ενός στους επτά την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, η δυσαρέσκεια για τη διαχείριση του κόστους διαβίωσης αυξήθηκε στο 34% από 27%.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ είχε αγγίξει περίπου το 47% αμέσως μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ενώ στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε γύρω στο 40% κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Βαριά η επίδραση του πολέμου

Ο πόλεμος στο Ιράν φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη φθορά της δημοτικότητας του προέδρου, ο οποίος στο παρελθόν είχε δεσμευτεί να αποφύγει «ανόητες πολεμικές εμπλοκές». Η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει ότι το 35% των Αμερικανών στηρίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 37% της προηγούμενης μέτρησης.

Στις πρώτες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά την έναρξη της σύγκρουσης, όταν μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης δεν είχε σαφή εικόνα της κατάστασης, καταγραφόταν υψηλό ποσοστό αβεβαιότητας. Συγκεκριμένα, σε δημοσκόπηση του διημέρου 28 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2026, το 27% ενέκρινε τα πλήγματα, το 43% τα αποδοκίμαζε, ενώ το 29% παρέμενε αναποφάσιστο.

Αναλυτές εκτιμούν πάντως ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως η πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ θα επηρεάσει καθοριστικά τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της οικονομίας, το 38% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δηλώνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους Ρεπουμπλικανούς, έναντι 34% που προτιμά τους Δημοκρατικούς.

Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν συνολικά 1.272 πολίτες από όλη την επικράτεια των ΗΠΑ, με το περιθώριο στατιστικού σφάλματος να εκτιμάται στο ±3%.