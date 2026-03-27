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Δούκας: Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το Μάιο του 2027
Πολιτική
11:14 - 27 Μαρ 2026

Δούκας: Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το Μάιο του 2027

Reporter.gr Newsroom
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Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επανέλαβε ότι το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάιο του 2027, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πρόοδο των εργασιών.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action 24 ο δήμαρχος Αθηναίων, αναφέρθηκε τόσο στις αρχικές αντιδράσεις, όσο και στην αμφισβήτηση που υπήρχε σχετικά με το κατά πόσο το έργο μπορούσε να ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

Όπως σημείωσε, όταν ανέλαβε καθήκοντα, επικρατούσε έντονη δυσπιστία για την υλοποίηση του έργου. Περιέγραψε μάλιστα την αρχική εικόνα του χώρου ως πλήρως εγκαταλελειμμένη, με μεγάλους όγκους απορριμμάτων στο σημείο όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το γήπεδο. Τότε, όπως είπε, το βασικό ερώτημα ήταν αν το έργο μπορούσε καν να ξεκινήσει, ενώ σήμερα η συζήτηση έχει μετατοπιστεί στο πότε θα ολοκληρωθεί.

Ο ίδιος τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες και τα στενά χρονικά περιθώρια, το έργο προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα. Υπογράμμισε επίσης τη συνεργασία του Δήμου με την κυβέρνηση, τα συναρμόδια υπουργεία, την ΠΑΕ και τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με το δήμαρχο, το γήπεδο θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027, μαζί με ένα ευρύτερο σύνολο παρεμβάσεων που περιλαμβάνει εκτεταμένους χώρους πρασίνου και σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Έκανε μάλιστα μία σύγκριση που προκάλεσε εντύπωση, καθώς είπε πως η συνολική έκταση πρασίνου θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τον Εθνικό Κήπο.

Τέλος, σημείωσε ότι το υφιστάμενο γήπεδο, μετά τη μετακίνηση της ομάδας, θα μετατραπεί σε πάρκο, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία μουσείου.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/03/2026 - 11:24
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