ifo: Επιβραδύνονται οι απολύσεις στη Γερμανία, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Οι περικοπές θέσεων εργασίας στις γερμανικές εταιρείες επιβραδύνθηκαν κάπως τον Μάρτιο. Ο Δείκτης Απασχόλησης του ifo αυξήθηκε στις 93,4 μονάδες τον Μάρτιο, από 93,1 μονάδες τον Φεβρουάριο. «Αν και οι εταιρείες σχεδιάζουν κάπως λιγότερο συχνά να περικόψουν θέσεις εργασίας», λέει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών στο ifo, «είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για μια πραγματική αντιστροφή της τάσης».

Στη βιομηχανία, οι περικοπές θέσεων εργασίας παραμένουν κεντρικό ζήτημα. Σχεδόν όλοι οι κλάδοι μειώνουν προσωπικό, αλλά σε κάπως μικρότερο βαθμό από ό,τι πρόσφατα. «Η διαδικασία διαρθρωτικής προσαρμογής στη βιομηχανία συνεχίζεται», λέει ο Wohlrabe.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης έχει ανακάμψει κάπως στον τομέα των υπηρεσιών. Τα σχέδια για νέες προσλήψεις και απολύσεις είναι περίπου ισορροπημένα. Οι εταιρείες στον κατασκευαστικό τομέα σχεδιάζουν επίσης να διατηρήσουν σε γενικές γραμμές σταθερό τον αριθμό των εργαζομένων. Ο εμπορικός τομέας εξετάζει ξανά το ενδεχόμενο περισσότερων απολύσεων προσωπικού.

«Η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση παραμένει ένας παράγοντας αβεβαιότητας», λέει ο Wohlrabe. «Αν οι συνθήκες συνεχίσουν να επιδεινώνονται, θα μπορούσε να επιβαρύνει περισσότερο την αγορά εργασίας».