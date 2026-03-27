ifo: Επιβραδύνονται οι απολύσεις στη Γερμανία, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Στη βιομηχανία, οι περικοπές θέσεων εργασίας παραμένουν κεντρικό ζήτημα. Σχεδόν όλοι οι κλάδοι μειώνουν προσωπικό, αλλά σε κάπως μικρότερο βαθμό από ό,τι πρόσφατα. «Η διαδικασία διαρθρωτικής προσαρμογής στη βιομηχανία συνεχίζεται», λέει ο Wohlrabe.
Την ίδια στιγμή, ο δείκτης έχει ανακάμψει κάπως στον τομέα των υπηρεσιών. Τα σχέδια για νέες προσλήψεις και απολύσεις είναι περίπου ισορροπημένα. Οι εταιρείες στον κατασκευαστικό τομέα σχεδιάζουν επίσης να διατηρήσουν σε γενικές γραμμές σταθερό τον αριθμό των εργαζομένων. Ο εμπορικός τομέας εξετάζει ξανά το ενδεχόμενο περισσότερων απολύσεων προσωπικού.
«Η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση παραμένει ένας παράγοντας αβεβαιότητας», λέει ο Wohlrabe. «Αν οι συνθήκες συνεχίσουν να επιδεινώνονται, θα μπορούσε να επιβαρύνει περισσότερο την αγορά εργασίας».