Κυψέλη: O Δούκας βάζει όρο για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα – Πρώτα οι αποκαταστάσεις στα κτίρια

Την ανάγκη να υπάρξει συνεννόηση με τους κατοίκους της Κυψέλης, τους εμπειρογνώμονες και τους αρμόδιους φορείς, πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση των εργασιών του μετροπόντικα, υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κατά την τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι ο Δήμος προτίθεται να συγκαλέσει άμεσα συνάντηση με τους κατοίκους και τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να συνταχθεί από κοινού επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, όπως ανέφερε, στόχος είναι να πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση πριν από την επανέναρξη των εργασιών.

«Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς», σημείωσε ο δήμαρχος, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να συμμετάσχουν στη διαδικασία οι κάτοικοι των πολυκατοικιών που έχουν εμφανίσει προβλήματα.

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο πόρισμα που αναμένεται σχετικά με τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επανεκκινήσει με ασφάλεια ο μετροπόντικας. Όπως επισήμανε, κρίσιμο στοιχείο αποτελούν οι μελέτες στατικής επάρκειας των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι απαιτούμενες αποκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την επανέναρξη των εργασιών. «Έχουμε ομόφωνη απόφαση, έχουμε εμπειρογνώμονες, έχουμε νομικό σύμβουλο. Αυτό έπρεπε να είναι το πρόταγμα για τους κατοίκους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα κτίρια που έχουν καταταχθεί στις κατηγορίες «κίτρινο» και «κόκκινο», ζητώντας να αποτυπωθεί στις μελέτες στατικής επάρκειας η κατάσταση και η τρωτότητα κάθε κτιρίου.

Όπως τόνισε, όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, πριν εξεταστεί οποιαδήποτε επανεκκίνηση του μετροπόντικα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί με τεκμηριωμένο τρόπο ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχιστούν οι εργασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των κτιρίων και των κατοίκων.

Το θέμα των ζημιών και των ρηγματώσεων στην Κυψέλη βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του Δήμου Αθηναίων. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ήδη λάβει ομόφωνη απόφαση για τη στήριξη των κατοίκων, την πλήρη διερεύνηση των προβλημάτων και την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ έχουν ζητηθεί και έλεγχοι στατικής επάρκειας όπου κρίνονται αναγκαίοι.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Χάρης Δούκας πρότεινε να πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες και τους νομικούς συμβούλους, ώστε να διαμορφωθεί το πλαίσιο των επόμενων ενεργειών και να ακολουθήσει σχετική επιστολή προς όλους τους αρμόδιους φορείς.