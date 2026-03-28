Διαμαντοπούλου από Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Δεν είμαστε συμπλήρωμα κανενός – Σύνθημά μας η αληθινή δημοκρατία

Το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι συμπλήρωμα κανενός άλλου κόμματος επιχείρησε να περάσει και η Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας από το βήμα του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, το Σάββατο (28/3).

Η κα Διαμαντοπούλου τόνισε πως σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα σοσιαλδημοκρατικό, συγκροτημένο και ενιαίο. Ένα κόμμα που – όπως είπε – δεν χρειάζεται συμπληρώματα για τις εκλογές, αλλά είναι αυτόνομο και έχει αντίπαλό του τη συντήρηση, τον αυταρχισμό και τον πελατειασμό· γνωρίσματα που, σύμφωνα με την ίδια, φέρει η ΝΔ, την οποία, μάλιστα, παρομοίασε με τον «Τιτανικό», λέγοντας ότι κάθε μέρα, έχει κι ένα νέο σκάνδαλο.

Ωστόσο, επιχειρώντας να απαντήσει στο ερώτημα σχετικά με την κοινωνική αποδοχή του ΠΑΣΟΚ και τις κοινωνικές ανάγκες στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί, η κα Διαμαντοπούλου τόνισε, μεταξύ άλλων, πως σήμερα «η αλήθεια στην κοινωνία είναι ότι οι άνθρωποι απομακρύνονται από την πολιτική, γιατί είναι οργισμένοι και έχουν ξεπεράσει τον επαναστατικό λόγο».

Ριζοσπαστικό σήμερα είναι – σύμφωνα με την ίδια – «να πεις την αλήθεια, όχι πράγματα που δεν γίνονται»· «να πείσεις ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων κόντρα στα συμφέροντα». Αυτό είναι, όπως υπογράμμισε, και το χρέος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο «συγκρούεται, κάνει κριτική με τεκμηρίωση και συναινεί όπου χρειάζεται και το απαιτεί το δημόσιο συμφέρον». Ωστόσο, «δεν συμπράττει με την συντήρηση και τον αυταρχισμό της ΝΔ».

Υπό το πρίσμα αυτό, η κα Διαμαντοπούλου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχει χώρος για καμία συνεργασία, λέγοντας ότι: «Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με κόμματα με ιδεολογικές και ηθικές διαφορές, όπως η ΝΔ». Άφησε, δε, αιχμές πως δεν θα πρέπει η σχετική συζήτηση να μονοπωλεί τον διάλογο και υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν γίνεται συμπλήρωμα κανενός, δεν διασπάται, δεν υποχωρεί απέναντι στις επιθέσεις και την αμφισβήτηση. Έχει ιστορία, επιτεύγματα, πρόγραμμα, στελέχη».

Αναφορά έκανε, δε, και στην εσωκομματική δημοκρατία, λέγοντας πως υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις: (α) όργανα που λειτουργούν και (β) πειθαρχημένη συμφωνία σε αυτά που συμφωνούν, ενώ τόνισε πως η αξιολόγηση είναι και συλλογική και ατομική.

«Αυτό που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι αύριο – από τον πρόεδρο μέχρι τον κάθε σύνεδρο – γι’ αυτή τη δημοκρατία για το κόμμα μας θα παλέψουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τη δημοκρατία, υπογράμμισε ακόμη πως το ΠΑΣΟΚ «θα παλέψει για μία αληθινή δημοκρατία πέρα από τα social και τα κανάλια. Αυτό είναι το σύνθημά μας», ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε και στην εθνική ισχύ, την ανάγκη για ετοιμότητα, άμυνα και δυνατότητα για αποτροπή σε συνδυασμό με την εθνική παραγωγή. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι δεν πρέπει «να παραμένουμε αγοραστές όπλων» και συμπλήρωσε πως «ο πατριωτισμός δεν είναι μόνο οι φρεγάτες, οι δηλώσεις, αλλά η Ελλάδα που παράγει και δεν έχει εξαρτήσεις».