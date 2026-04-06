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ΠΑΣΟΚ: Καταγγέλλει «φωτογραφική» τροπολογία για τον διορισμό προέδρου της ΕΕΤΤ
Πολιτική
15:23 - 06 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Καταγγέλλει «φωτογραφική» τροπολογία για τον διορισμό προέδρου της ΕΕΤΤ

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει μεθοδευμένη προσπάθεια της κυβέρνησης να αποκτήσει έλεγχο επί των Ανεξάρτητων Αρχών, με αφορμή την κατάθεση τροπολογίας για τη θητεία των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή αργά το βράδυ της Παρασκευής χωρίς προηγούμενη διαβούλευση. Η προτεινόμενη διάταξη αλλάζει το ισχύον πλαίσιο, που προβλέπει μέγιστο όριο δύο θητειών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤΤ. Ο περιορισμός αυτός έχει θεσπιστεί για να αποφεύγεται η δημιουργία δεσμευτικών σχέσεων μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων.

Με τη νέα ρύθμιση, όμως, ουσιαστικά παρακάμπτεται το όριο, καθώς μέλη που έχουν ήδη συμπληρώσει δύο θητείες μπορούν να επανέλθουν σε άλλη θέση, όπως αυτή του προέδρου.

Η κατάθεση της τροπολογίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο βουλευτής και Τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, σε ανάρτησή του έκανε λόγο για «φωτογραφική ρύθμιση», που ανοίγει τον δρόμο για στοχευμένο διορισμό στην ηγεσία της Αρχής.

Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει «καθεστωτική νοοτροπία» και πλήρη απαξίωση των ευρωπαϊκών πρακτικών, που επιβάλλουν την εναλλαγή προσώπων σε κρίσιμες ρυθμιστικές θέσεις. Όπως τονίζει, η παραμονή των ίδιων ατόμων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα υπονομεύει την ανεξαρτησία της Αρχής και μπορεί να πλήξει την προστασία των καταναλωτών.

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