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Σε χαμηλό 11 ημερών το πετρέλαιο - Κοντά στα $100 η τιμή του Brent
Εμπορεύματα
13:35 - 21 Σεπ 2026

Σε χαμηλό 11 ημερών το πετρέλαιο - Κοντά στα $100 η τιμή του Brent

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν τη Δευτέρα (21/9) στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 ημερών, καθώς οι επενδυτές ελπίζουν στην επίτευξη διπλωματικής προόδου όσον αφορά τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, με αφορμή τη συνάντηση του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα, ενώ παρακολουθούν και τη μερική ανάκαμψη των αποστολών πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία.      

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent και το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησαν νωρίτερα στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις 10 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, το Brent σημειώνει πτώση 3,03% στα 100,77 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη μείωση κατά 3,07% καταγράφει και το WTI στα 93,17 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι Ιράν και ΗΠΑ αντάλλαξαν νέες απειλές την Κυριακή, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν ανοιχτός σε συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

«Φαίνεται ότι ένα μέρος του risk premium απομακρύνεται από τις τιμές του πετρελαίου, καθώς υπάρχει η ελπίδα ότι αυτή την εβδομάδα μπορεί να ανοίξει ένας διπλωματικός δρόμος για την αποκλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν», δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγορών στην KCM Trade.

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει γνωστοποιήσει στους διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, όπως δήλωσε ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, σε συνέντευξή του το Σάββατο, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ωστόσο, οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή παρέμειναν αυξημένες, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης δήλωσαν ότι το Σάββατο έπληξαν «ευαίσθητους» στόχους στη σαουδαραβική πρωτεύουσα Ριάντ με πυραύλους και drones, καθώς και εγκατάσταση της Aramco στην πόλη Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, η οποία αποτελεί σημαντικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου.

Τη Δευτέρα, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι το Ιράν θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχεύσει τοποθεσίες που δεν είχαν πληγεί στο παρελθόν, εάν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι η Κίνα έχει ζητήσει από το Ιράν να συμβάλει στον περιορισμό των Χούθι, μετά από έκκληση του Ριάντ προς το Πεκίνο, που ακολούθησε τις επιθέσεις, σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Οι επιθέσεις των Χούθι στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Saudi Aramco έχουν ωθήσει την κρατική ενεργειακή εταιρεία να αυξήσει τις εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ αυτόν και τον επόμενο μήνα, αφού ανέστειλε ορισμένες αποστολές μέσω της Γιανμπού.

«Οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή παραμένουν εκπληκτικά ισχυρές, παρά τη διαταραχή στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας», ανέφεραν αναλυτές της JPMorgan σε σημείωμά τους στις 18 Σεπτεμβρίου.

«Η πιο αξιοσημείωτη στροφή έχει έρθει από τη Σαουδική Αραβία», ανέφεραν οι αναλυτές, καθώς τα δορυφορικά δεδομένα έδειξαν ότι οι ποσότητες σαουδαραβικού πετρελαίου που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 2,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τις τελευταίες έξι ημέρες, έναντι μόλις 700.000 βαρελιών ημερησίως τον Αύγουστο.

Σημαντική υποχώρηση στο φυσικό αέριο – Μικτά πρόσημα στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου αποκλιμακώνονται σημαντικά το μεσημέρι της Δευτέρας κατά 4,5% στα 75,93 δολάρια η ουγγιά.

Παράλληλα, ο χρυσός υποχωρεί 0,76% στα 4,391.26 δολάρια η ουγγιά, ενώ πτωτικά κινείται και το ασήμι κατά 0,55% στα 66,78 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός σημειώνει κέρδη 1,35% στα 6,7818 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά την αγορά συναλλάγματος το κλίμα παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλτο. Το δολάριο κερδίζει 0,04% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1479 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αντίστοιχη άνοδο καταγράφει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,07% με την ισοτιμία στα 1,3383 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζεται αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8577 λίρα προς ευρώ.

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