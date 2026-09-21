Ιαπωνία: Πάνω από 1,6 εκατ. άνθρωποι καλούνται να απομακρυνθούν λόγω ισχυρού τυφώνα

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ιαπωνία, καθώς ισχυρός τυφώνας κινείται κοντά στο Τόκιο, με τις αρχές να προειδοποιούν για ακραίες βροχοπτώσεις.

Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια κάτοικοι σε πέντε νομούς έχουν λάβει εντολή εκκένωσης, ενώ στην Καναγκάουα οι διασώστες εκφράζουν φόβους ότι μία γυναίκα έχει εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κατοικίας που καταπλακώθηκε από κατολίσθηση.

Παράλληλα, περίπου 300 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις. Ο τυφώνας Dujuan συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας έως 130 χλμ./ώρα και ριπές που φτάνουν τα 194 χλμ./ώρα, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να προκαλέσει έως και 350 χιλιοστά βροχής στην περιοχή Tokai.

Πρόκειται για το τελευταίο από μια σειρά ισχυρών καταιγίδων στον Ειρηνικό, οι οποίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενισχύονται από το φετινό ισχυρό El Niño, που έχει αυξήσει τη θερμοκρασία των ωκεανών και ευνοεί τον σχηματισμό ισχυρών καταιγίδων.