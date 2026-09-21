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Αποστολάκη: Δεν χρειάζεται ευρωπαϊκή άδεια για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα
Πολιτική
13:56 - 21 Σεπ 2026

Αποστολάκη: Δεν χρειάζεται ευρωπαϊκή άδεια για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη να προχωρήσει η κυβέρνηση σε στοχευμένη και χρονικά περιορισμένη μείωση της έμμεσης φορολογίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ακρίβεια, υπογράμμισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο ΕΡΤnews τη Δευτέρα (21/9).

Με αφορμή τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που αναμένεται να εξειδικευτούν ενόψει της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, η κα Αποστολάκη επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προσωρινή μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

«Εδώ και καιρό μιλάμε για την ανάγκη μιας στοχευμένης και χρονικά περιορισμένης μείωσης των έμμεσων φόρων, είτε αυτό αφορά τον ΦΠΑ είτε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα», ανέφερε.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν απαγορεύει στα κράτη-μέλη να μειώνουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια φορολόγησης.

Όπως επισήμανε, το ελάχιστο όριο για την αμόλυβδη βενζίνη ανέρχεται σε 359 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, ενώ στην Ελλάδα ο ΕΦΚ διαμορφώνεται στα 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα. Το κατώτατο αυτό όριο προβλέπεται από την ευρωπαϊκή οδηγία για τη φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων.

«Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο, αν δούμε ποιο είναι το κατώφλι που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν απαιτείται καμία άδεια για μια μείωση που παραμένει πάνω από το ευρωπαϊκό ελάχιστο όριο. Άρα, είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό», σημείωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, η υψηλή έμμεση φορολογία επιβαρύνει περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδήματα, ενώ η επιστροφή μέρους των αυξημένων φορολογικών εσόδων μέσω επιδομάτων δεν συνιστά ολοκληρωμένη κοινωνική ή αναπτυξιακή πολιτική.

Η κα Αποστολάκη επικαλέστηκε στοιχεία της Eurostat για την αγοραστική δύναμη, τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα, υποστηρίζοντας ότι η θέση της Ελλάδας παραμένει μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Η αντιπαράθεση για την κοστολόγηση

Απαντώντας στην κυβερνητική κριτική για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, η κ. Αποστολάκη υποστήριξε ότι το πρόγραμμα του κόμματος είναι πλήρως κοστολογημένο σε βάθος τετραετίας.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για ασυνέπεια ως προς την αποτίμηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου.

«Τον Ιούλιο ο πρωθυπουργός έλεγε ότι είχε ένα δισεκατομμύριο ευρώ να διαθέσει. Λιγότερο από δύο μήνες αργότερα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε μέτρα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων. Διπλασιάστηκε ως διά μαγείας ο δημοσιονομικός χώρος;», διερωτήθηκε.

Υπενθύμισε ακόμη ότι το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εξαγγείλει μείωση των δύο βασικών συντελεστών ΦΠΑ, από το 24% στο 22% και από το 13% στο 11%, η οποία, όπως είπε, δεν υλοποιήθηκε.

«Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως κοστολογημένο σε βάθος τετραετίας. Όποιος θελήσει να το ελέγξει καλόπιστα και με επιστημονικά εργαλεία, θα διαπιστώσει τη συνέπεια αριθμών και εξαγγελιών», πρόσθεσε.

Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος

Η Μιλένα Αποστολάκη προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων.

Όπως ανέφερε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπερνούν συνολικά τα 240 δισ. ευρώ, ενώ το ύψος των κόκκινων δανείων αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του ΑΕΠ.

Η βουλευτής άσκησε κριτική στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των funds και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν προβλέπει επαρκείς κανόνες διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας.

«Τα κόκκινα δάνεια ήταν περίπου 90 δισ. ευρώ το 2019 και σήμερα παραμένουν κοντά στα 80 δισ. ευρώ. Η μείωση είναι εξαιρετικά περιορισμένη», δήλωσε.

Αναφερόμενη στον εξωδικαστικό μηχανισμό, εκτίμησε ότι πολλές από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν είναι βιώσιμες, με αποτέλεσμα οφειλέτες να αδυνατούν να τις εξυπηρετήσουν και να επιστρέφουν σε καθεστώς καθυστέρησης.

Στην πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, θα περιλαμβάνονται η υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στη διαδικασία ρύθμισης και η υποχρέωσή τους να αιτιολογούν πλήρως μια ενδεχόμενη απόρριψη.

«Θα φέρουμε μια πλήρη πρόταση νόμου με τις δεσμεύσεις μας για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων», τόνισε.

«Στόχος η πολιτική αλλαγή»

Κλείνοντας και ερωτηθείσα για τον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, η κ. Αποστολάκη έκανε λόγο για ένα πολιτικό σκηνικό που παραμένει ιδιαίτερα ρευστό.

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι έχει θέσει τη χώρα σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, υποστηρίζοντας ότι αυτό επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, την οικονομία και το επενδυτικό κλίμα.

«Από τη δεύτερη θέση δεν άλλαξε ποτέ κανείς τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι «να ηττηθούν εκλογικά ο πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία και να ανατραπεί η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία», καθώς, όπως υποστήριξε, χωρίς αυτή την προϋπόθεση δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

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