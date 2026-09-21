Σηκώνει 7-8% από τους καναπέδες (και τα γυμναστήρια) ο Κασιδιάρης

Στο 7-8% μετριέται σε "μυστικές δημοσκοπήσεις" το ποσοστό που έχει αυτή τη στιγμή ο Κασιδιάρης (με πρόθεση ψήφου 5,5%) σύμφωνα με πληροφορίες από πολύ καλά ενημερωμένα και έμπειρα πολιτικά στελέχη.

Με το που βγήκε δηλαδή από τη φυλακή - και βλέπουμε. Σύμφωνα με τις μετρήσεις αυτές, ο Κασιδιάρης δεν κόβει από άλλα κόμματα, παρά ελάχιστα, όμως φέρνει στην κάλπη ολόκληρες ομάδες πολιτών που δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν. Και αυτό χαλάει τη σούπα της κυβέρνησης η οποία μετράει ώς ισχυρό της όπλο την αποχή. Όσο περισσότεροι πάνε να ψηφίσουν (ότι νάναι) τόσο χειρότερα τα πράγματα για τα ποσοστά της κυβέρνησης. Ο φόβος λοιπόν που υπάρχει δεν είναι οτι ο Κασιδιάρης θα κόψει από τη ΝΔ, είναι οτι θα αυξήσει τους ψηφοφόρους, χωρίς να κόψει από τα άλλα δεξιά κόμματα. Όλο και ...καλύτερη γίνεται η κατάσταση.