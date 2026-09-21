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Google: Πρόστιμο $403 εκατ. από την Ιρλανδία για τα δεδομένα τοποθεσίας
Επιχειρήσεις
13:33 - 21 Σεπ 2026

Google: Πρόστιμο $403 εκατ. από την Ιρλανδία για τα δεδομένα τοποθεσίας

Reporter.gr Newsroom
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Η ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επέβαλε πρόστιμο ύψους 403 εκατ. ευρώ στην Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογική εταιρεία διαχειριζόταν και επεξεργαζόταν δεδομένα που αφορούν την τοποθεσία των χρηστών. Η απόφαση ήρθε έπειτα από καταγγελίες που υπέβαλαν ευρωπαϊκές οργανώσεις για τα δικαιώματα των καταναλωτών.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα η Data Protection Commission (DPC), η Google παραβίασε τους ισχύοντες κανόνες αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων τοποθεσίας που συλλέγονται από τη δραστηριότητα των χρηστών σε ιστοσελίδες και εφαρμογές, αλλά και μέσω του Ιστορικού τοποθεσίας (Location History).

Πέρα από την επιβολή του χρηματικού προστίμου, η ιρλανδική εποπτική αρχή έδωσε στην Google περιθώριο έξι μηνών, προκειμένου να προσαρμόσει τις πρακτικές και τις διαδικασίες που ακολουθεί για την επεξεργασία δεδομένων στους ισχύοντες κανονισμούς.

«Οι χρήστες μπορεί να μην γνώριζαν πώς χρησιμοποιούνταν η τοποθεσία τους»

«Ως αποτέλεσμα των αποτυχιών της Google σε αυτόν τον τομέα, οι άνθρωποι μπορεί να μην γνώριζαν ότι η τοποθεσία τους χρησιμοποιούνταν, για παράδειγμα, για να επηρεάζονται μέσω διαφημίσεων ή να εξάγονται συμπεράσματα για τα ενδιαφέροντά τους, ενώ θα μπορούσαν να χάσουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων», δήλωσε ο αναπληρωτής επίτροπος της ιρλανδικής αρχής, Γκράχαμ Ντόιλ.

Το ποσό των 403 εκατ. ευρώ κατατάσσεται στην τέταρτη υψηλότερη χρηματική ποινή που έχει επιβάλει η ιρλανδική εποπτική αρχή από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή ο ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Η Ιρλανδία έχει επιβάλει και στο παρελθόν υψηλά πρόστιμα σε μεγάλους ομίλους του τεχνολογικού κλάδου. Το 2023, η ίδια εποπτική αρχή είχε επιβάλει πρόστιμο ύψους 1,2 δισ. ευρώ στη Meta, ιδιοκτήτρια του Facebook, για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 14:42
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