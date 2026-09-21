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Bundesbank: «Φρένο» στη γερμανική οικονομία το γ’ τρίμηνο – Ανάκαμψη από το τέλος του έτους
Ειδήσεις
13:49 - 21 Σεπ 2026

Bundesbank: «Φρένο» στη γερμανική οικονομία το γ’ τρίμηνο – Ανάκαμψη από το τέλος του έτους

Reporter.gr Newsroom
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Σε ηπιότερους ρυθμούς ανάπτυξης αναμένεται να κινηθεί η γερμανική οικονομία το τρίτο τρίμηνο του έτους, μετά τις καλύτερες επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Bundesbank.

Στη μηνιαία έκθεσή της που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 21/9, η γερμανική κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα καταγράψει μόνο «ελαφρά» αύξηση κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανάπτυξη κατά 0,3% ή περισσότερο σε καθένα από τα δύο πρώτα τρίμηνα.

Η Bundesbank αποδίδει την αναμενόμενη προσωρινή επιβράδυνση σε βραχυπρόθεσμους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και τα χαμηλά επίπεδα των υδάτων στον Ρήνο, τα οποία επηρεάζουν τις μεταφορές και τη βιομηχανική δραστηριότητα.

Ανάκαμψη από το τέταρτο τρίμηνο

Η γερμανική κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί προς το τέλος του έτους, καθώς οι προσωρινοί επιβαρυντικοί παράγοντες αναμένεται να υποχωρήσουν.

«Μόλις αυτοί οι παράγοντες υποχωρήσουν, θα πρέπει να αρχίσουν να εμφανίζονται φαινόμενα ανάκαμψης», αναφέρει η Bundesbank, εκτιμώντας παράλληλα ότι η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με «ισχυρότερο» ρυθμό το τέταρτο τρίμηνο και να παραμείνει στην υφιστάμενη τροχιά ανάκαμψης.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έχει εμφανίσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι αναμενόταν απέναντι στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Στήριξη στην οικονομική δραστηριότητα έχουν προσφέρει, μεταξύ άλλων, οι αυξημένες δημόσιες δαπάνες για υποδομές και άμυνα.

Παρά τα σημάδια ανθεκτικότητας, ωστόσο, το οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σημαντικές προκλήσεις. Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου επιβαρύνουν το κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ αβεβαιότητα εξακολουθεί να δημιουργεί και η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Οι πολιτικές πιέσεις και οι μεταρρυθμίσεις

Την ίδια ώρα, οι πρόσφατες εκλογικές επιτυχίες ακραίων πολιτικών κομμάτων σε κρατιδιακές εκλογές έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα της κυβέρνησης του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που θεωρούνται αναγκαίες για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Μιλώντας στο Bloomberg Television, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών DIW του Βερολίνου, Μαρσέλ Φράτσσερ, προειδοποίησε ότι οι έντονες διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «παράλυση».

Ο ίδιος άσκησε κριτική στη μέχρι σήμερα οικονομική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια διατήρησης της βιομηχανικής δραστηριότητας μέσω επιδοτήσεων δεν αποτελεί πλέον επαρκή απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γερμανική οικονομία.

«Η προσέγγιση μέχρι σήμερα ήταν: ας μην ταράξουμε τα νερά, ας προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τη βιομηχανία, ας της δώσουμε όσες επιδοτήσεις χρειάζονται για να παραμείνει στη ζωή. Και αυτή η στρατηγική πλέον δεν λειτουργεί», δήλωσε.

Ο επικεφαλής του DIW έθεσε παράλληλα το ζήτημα της ανάγκης για αλλαγή κατεύθυνσης στην οικονομική πολιτική, με έμφαση στη φορολογία.

«Το ερώτημα είναι αν αυτή η κυβέρνηση θα μπορέσει να αλλάξει πορεία και να πει: Τώρα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή όσον αφορά τη φορολογία», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Φράτσσερ τάχθηκε υπέρ βαθύτερων διαρθρωτικών αλλαγών, περισσότερου ανταγωνισμού και μιας προσαρμογής του μεγέθους της γερμανικής βιομηχανίας στις νέες οικονομικές συνθήκες.

«Χρειαζόμαστε βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, περισσότερο ανταγωνισμό και πρέπει να αποδεχθούμε ότι η βιομηχανία θα πρέπει να συρρικνωθεί», σημείωσε.

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