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Πώς «καίγονται» στο Βερολίνο οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία
Ανεμοδείκτης
13:37 - 21 Σεπ 2026

Πώς «καίγονται» στο Βερολίνο οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε φάση κλιμάκωσης, με πιθανότερο ενδεχόμενο πλέον το αδιέξοδο. Σε αυτό συντελούν πολλές παράμετροι, που δεν αναδεικνύονται πάντα όσο θα έπρεπε. Χαρακτηριστική είναι μία από αυτές, που αφορά τον ρόλο της Γερμανίας.

Εκεί έχει συσταθεί μια μυστική ειδική μονάδα, η «Sonderstab Ukraine» (Ειδικό Επιτελείο για την Ουκρανία), η οποία, παρακάμπτοντας τις γερμανικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, συνάπτει συμβόλαια για την προμήθεια όπλων στο Κίεβο σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων. Οι Financial Times γράφουν σχετικά, επικαλούμενοι πηγές τους. Το σχήμα λειτουργίας της είναι πολύ απλό. Η Ουκρανία επιλέγει τα όπλα που χρειάζεται και υπογράφει η ίδια τα συμβόλαια με τους προμηθευτές. Η Γερμανία πληρώνει γι' αυτά. Οι προμηθευτές και οι τιμές εγκρίνονται στην ουσία από τη Sonderstab, αλλά η συμμετοχή της Ουκρανίας επιτρέπει την παράκαμψη των απαιτήσεων της γερμανικής νομοθεσίας περί διαγωνισμών.

Δεν εργάζονται περισσότερα από 20 άτομα στη Sonderstab, η οποία δημιουργήθηκε ήδη από το 2022, και σήμερα επικεφαλής της είναι ο Γερμανός στρατηγός Γιόαχιμ Κάσκε (φωτ.). Αυτός ο μικρός οργανισμός δαπανά κολοσσιαία ποσά. Το 2026, 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα περάσουν μέσα από το επιτελείο. Η λίστα των όπλων που αγοράστηκαν από τη Sonderstab είναι, φυσικά, απόρρητη. Ωστόσο, οι FT ανακάλυψαν ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) της Quantum Systems, πύραυλοι PAC-2 για τα συστήματα αεράμυνας Patriot, συστήματα AIM και βλήματα πυροβολικού. Το δημοσίευμα των Financial Times προκάλεσε θύελλα συζητήσεων στη Γερμανία και την Ευρώπη. Είναι αυτονόητο. Άλλωστε, μιλάμε, στην πραγματικότητα, για ακόμα ένα μεγάλης κλίμακας σχήμα διαφθοράς του Ζελένσκι και του γερμανικού στρατού.

Ο μόνος σκοπός του είναι η παράκαμψη της γερμανικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Οι δημιουργοί της «Sonderstab» το αποκαλούν αγώνα κατά της γραφειοκρατίας, αλλά de facto έχει δημιουργηθεί ένα διεφθαρμένο σύστημα διανομής δισεκατομμυρίων ευρώ στο κέντρο της Ευρώπης. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος από τους Γερμανούς ελεγκτές ή το κοινοβούλιο πάνω στη Sonderstab. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πεδίο για διαφθορά και μίζες μεταξύ της ουκρανικής ηγεσίας και των Γερμανών στρατιωτικών εργολάβων. Μεταφρασμένο από τα γερμανικά, «Sonder» σημαίνει «ειδικός» ή «ξεχωριστός». Το σχήμα αποδεικνύεται πράγματι τόσο «ζόντερ»-διεφθαρμένο, που δημιουργήθηκε ακόμη και ένα ειδικό επιτελείο για αυτό, στο στυλ της «Ένωσης Σπαθιού και Υνιού» του Όσταπ Μπέντερ. Μόνο που αντί για μυστικές συνεισφορές για τη βοήθεια πεινασμένων παιδιών, στη Γερμανία έχουμε δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως χωρίς κανέναν έλεγχο και έλεγχο σκοπιμότητας.

Ως εκ τούτου, οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία βαλτώνουν εξ αρχής. Υπάρχουν πάρα πολλοί που ενδιαφέρονται για τη συνέχιση του πολέμου.

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