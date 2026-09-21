Tesla: Στο εδώλιο για εκτεταμένες φυλετικές διακρίσεις σε μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις των τελευταίων χρόνων

Αγωγή υπηρεσίας της Καλιφόρνια κατά της Tesla, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία κατηγορείται ότι επέτρεπε εκτεταμένες φυλετικές διακρίσεις στο εμβληματικό εργοστάσιο συναρμολόγησής της, οδηγείται σε δίκη τη Δευτέρα (21/9), αποτελώντας μία από σειρά παρόμοιων δικαστικών υποθέσεων που αντιμετωπίζει η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το Reuters, οι δικηγόροι της Tesla και του Τμήματος Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνια θα αντιπαρατεθούν στο Όκλαντ ενώπιον του δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας, Πίτερ Μπόρκον, ο οποίος έχει προγραμματίσει η δίκη να διαρκέσει έως τις 30 Οκτωβρίου.

Στην αγωγή που κατατέθηκε το 2022, το Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνια υποστηρίζει ότι οι μαύροι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της Tesla στο Φρίμοντ της Καλιφόρνια υπέστησαν εκτεταμένη παρενόχληση από άλλους εργαζομένους, μεταξύ άλλων με φυλετικές προσβολές και γκράφιτι, και ότι η Tesla απέτυχε να την αποτρέψει ή να τη σταματήσει. Η Tesla κατηγορείται επίσης ότι κατέβαλλε στους μαύρους εργαζομένους χαμηλότερες αμοιβές σε σχέση με άλλους εργαζομένους και ότι τους στερούσε ευκαιρίες για προαγωγή.

Από την πλευρά της, η Tesla και οι δικηγόροι της δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Η εταιρεία έχει αρνηθεί ότι διέπραξε οποιαδήποτε παράβαση και έχει δηλώσει ότι δεν ανέχεται τις διακρίσεις, ενώ απολύει εργαζομένους για τους οποίους διαπιστώνεται ότι έχουν προβεί σε ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ο διευθυντής του Τμήματος Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνιας, Κέβιν Κις, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η υπηρεσία προσβλέπει στο να καταστήσει την Tesla υπόλογη.

Επισημαίνεται ότι η μεγάλη προβολή της Tesla και οι χιλιάδες εργαζόμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση την καθιστούν μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις σχετικά με καταγγελίες για διακρίσεις στην εργασία εις βάρος μεγάλης αμερικανικής εταιρείας που οδηγούνται σε δίκη τα τελευταία χρόνια.

Το νομικό πλαίσιο της Καλιφόρνια για τις φυλετικές διακρίσεις

Ο Μπόρκον έχει προγραμματίσει η δίκη να διεξαχθεί χωρίς ενόρκους, πράγμα που σημαίνει ότι ο ίδιος και όχι σώμα ενόρκων θα αποφασίσει εάν η Tesla ευθύνεται για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί πολιτικών δικαιωμάτων της Καλιφόρνια.

Όπως επισημαίνει το Reuters, σε αντίθεση με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, ο νόμος της Καλιφόρνια που απαγορεύει τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας δε θέτει ανώτατο όριο στο ύψος των αποζημιώσεων που μπορεί να επιδικάσει ένα δικαστήριο στους εργαζομένους που έχουν υποστεί ζημία. Ως εκ τούτου, η Tesla θα μπορούσε να κληθεί να καταβάλει πολλά εκατομμύρια δολάρια εάν χάσει την υπόθεση.

Εδώ και μία δεκαετία, η Tesla βρίσκεται αντιμέτωπη με καταγγελίες ότι καλλιέργησε ένα κλίμα στο εργοστάσιο του Φρίμοντ και σε άλλες εγκαταστάσεις της, το οποίο ήταν εξαιρετικά εχθρικό απέναντι στους μαύρους εργαζομένους. Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης αγωγή από την Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης των ΗΠΑ, η οποία την κατηγορεί για φυλετική παρενόχληση, καθώς και δεκάδες αγωγές από μεμονωμένους εργαζομένους που διατυπώνουν παρόμοιες καταγγελίες.

Οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στην αγωγή του Τμήματος Πολιτικών Δικαιωμάτων είναι ευρύτεροι και περιλαμβάνουν την καταγγελία ότι στο εργοστάσιο του Φρίμοντ υπήρχε φυλετικός διαχωρισμός, με τους μαύρους εργαζομένους να τοποθετούνται στις χαμηλότερα αμειβόμενες και λιγότερο επιθυμητές θέσεις εργασίας.

Ο Μπόρκον έκρινε πέρυσι, σε ξεχωριστή αγωγή, ότι περισσότεροι από 6.000 μαύροι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να προσφύγουν συλλογικά κατά της Tesla, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση και χαρίζοντας μια σημαντική δικαστική νίκη στην εταιρεία.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι η Tesla έχει καταλήξει σε συμβιβασμό σε ορισμένες από τις ατομικές αγωγές, μεταξύ άλλων σε υπόθεση πρώην χειριστή ανελκυστήρα στο εργοστάσιο του Φρίμοντ, στον οποίο σώμα ενόρκων επιδίκασε 137 εκατομμύρια δολάρια, ποσό το οποίο αργότερα μειώθηκε σημαντικά από δικαστή.