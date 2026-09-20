Χαραλαμπογιάννη (ΥΠΕΣ): Ψηφιακή κάρτα εργασίας στο Δημόσιο – Τι αλλάζει στο ωράριο των υπαλλήλων

Την εφαρμογή ψηφιακής κάρτας εργασίας στο σύνολο του δημόσιου τομέα προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την ενιαία και αξιόπιστη καταγραφή του ωραρίου των εργαζομένων και τον περιορισμό φαινομένων καταστρατήγησής του, αναφέρει η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ψηφιακή κάρτα θα καταγράφει την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, καθώς και τυχόν μεταβολές στο ημερήσιο ωράριο των υπαλλήλων. Η εφαρμογή αφορά το προσωπικό του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε απασχολούνται με σχέση δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου και είτε έχουν σύμβαση αορίστου είτε ορισμένου χρόνου.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου εργασίας, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα κατάχρησης ή καταστρατήγησης του ωραρίου. Παράλληλα, όπως σημείωσε, επιδιώκεται η μείωση της διοικητικής γραφειοκρατίας που συνδέεται με χειρόγραφες ή ανακριβείς διαδικασίες καταγραφής.

Ενιαίο σύστημα καταγραφής μέσω ΣΔΑΔ

Με το άρθρο 102 του νομοσχεδίου «Αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης, του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων...», το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή την περασμένη Τρίτη, δημιουργείται ενιαίο πλαίσιο για την καταγραφή του χρόνου εργασίας μέσω του πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ).

Οι φορείς του Δημοσίου θα υποχρεούνται να τηρούν στο ΣΔΑΔ τα στοιχεία που αφορούν τη μέτρηση του χρόνου εργασίας. Σε όσες υπηρεσίες λειτουργεί ήδη σύστημα ωρομέτρησης, προβλέπεται η διασύνδεσή του με το ΣΔΑΔ, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Την ευθύνη για την ορθή τήρηση του ωραρίου αναλαμβάνουν οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι και για την ακρίβεια των καταχωρίσεων που αφορούν το προσωπικό υπό την εποπτεία τους.

Η κ. Χαραλαμπογιάννη ανέφερε ότι στο υπουργείο Εσωτερικών υλοποιείται «μια ολιστική μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια διοίκηση», με έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση, την αναβάθμιση του ρόλου των στελεχών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων τους.

Όπως σημείωσε, η νέα προσέγγιση αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης του ωραρίου, με στόχο ένα Δημόσιο «αποδοτικό, αποτελεσματικό, με ίσες ευκαιρίες και κανόνες για όλους».

Περιορισμοί στη χρήση των δεδομένων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πλαίσιο χρήσης των δεδομένων που θα συλλέγονται μέσω της ψηφιακής κάρτας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου, τα στοιχεία δεν μπορούν να αξιοποιούνται ελεύθερα για οποιονδήποτε υπηρεσιακό σκοπό.

Η χρήση τους περιορίζεται στην τήρηση του ωραρίου, στον υπολογισμό αποδοχών και αποζημιώσεων για υπερωριακή απασχόληση, στη στατιστική επεξεργασία και στον έλεγχο νομιμότητας από τα αρμόδια όργανα.

Παράλληλα, προβλέπεται απαγόρευση αξιοποίησης των δεδομένων για σκοπούς που δεν συνδέονται με τις συγκεκριμένες λειτουργίες, καθώς και δυσμενούς μεταχείρισης εργαζομένου με βάση τα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας, με την εξαίρεση όσων προβλέπονται στο πλαίσιο πειθαρχικών και υπηρεσιακών διαδικασιών.

Μέσω της καθολικής εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας, το υπουργείο Εσωτερικών επιδιώκει, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό φαινομένων μη τήρησης του ωραρίου και την αποτροπή εικονικών υπερωριών, ενισχύοντας τον έλεγχο της χρήσης των δημόσιων πόρων.

Πιλοτική εφαρμογή και εξαιρέσεις

Οι τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου θα καθοριστούν με Κοινή Απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Η ψηφιακή κάρτα αναμένεται να εφαρμοστεί αρχικά σε πιλοτικό επίπεδο και στη συνέχεια να εντάσσονται σταδιακά οι φορείς του Δημοσίου.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα εξαιρέσεων για εργαζομένους που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία ή βρίσκονται σε υπηρεσιακή αποστολή.

Πότε μπορεί να χρησιμοποιείται βιομετρική τεχνολογία

Ξεχωριστές προβλέψεις του άρθρου 102 αφορούν τη δυνατότητα χρήσης βιομετρικής τεχνολογίας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Η βιομετρική ταυτοποίηση δεν αποτελεί τον συνήθη τρόπο λειτουργίας της ψηφιακής κάρτας, αλλά προβλέπεται για εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν απαιτείται αυξημένος έλεγχος της φυσικής παρουσίας και της πρόσβασης εργαζομένων.

Η δυνατότητα αυτή αφορά κυρίως εγκαταστάσεις με διαβαθμισμένο χαρακτήρα, χώρους που σχετίζονται με την προστασία κρίσιμων υποδομών ή περιπτώσεις που συνδέονται με λόγους εθνικής ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλο, λιγότερο παρεμβατικό μέσο για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.

Βιομετρικό σύστημα προβλέπεται επίσης ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί σε φορέα όπου έχουν διαπιστωθεί, κατόπιν ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ή πειθαρχικής διαδικασίας, επαναλαμβανόμενες και ουσιώδεις παραβάσεις της τήρησης του ωραρίου από το ίδιο ή διαφορετικό πρόσωπο μέσα σε διάστημα 12 μηνών.

Ωστόσο, η ενεργοποίηση της βιομετρικής καταγραφής δεν γίνεται αυτομάτως. Απαιτείται έκθεση τεκμηρίωσης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στην οποία θα διαπιστώνεται ότι η υφιστάμενη ψηφιακή κάρτα είναι ανεπαρκής ή αναποτελεσματική, καθώς και η γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο ορίζοντας εφαρμογής

Για την προετοιμασία της εφαρμογής του νέου συστήματος, το υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη συνάψει Προγραμματική Συμφωνία με την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στόχος είναι έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027 να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες επιχειρησιακές και τεχνικές ενέργειες, ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή του μέτρου στο Δημόσιο.