CNN, MS NOW και Politico μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ μετά το «μπλόκο» από τον Λευκό Οίκο

Τα τρία μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε να έχουν πρόσβαση στον Λευκό Οίκο — CNN, MS NOW και Politico — καταθέτουν μια σημαντική αγωγή, επικαλούμενα την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, με στόχο να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους.

Το επείγον αίτημα αναμένεται να εξεταστεί από ομοσπονδιακό δικαστή στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον (DC District Court) και θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και μέσα στην εβδομάδα σε ακροαματική διαδικασία και σε νομικά επιχειρήματα από την πλευρά της κυβέρνησης.

«Σήμερα το πρωί ενημερώσαμε την κυβέρνηση ότι καταθέτουμε αγωγή, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας βάσει της Πρώτης Τροπολογίας και να υπερασπιστούμε την αρχή ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τι θα μεταδίδει ή θα δημοσιεύει ο Τύπος», ανέφεραν τα τρία ειδησεογραφικά μέσα σε κοινή ανακοίνωσή τους τη Δευτέρα.

«Χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή οποιαδήποτε διαδικασία, ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων μας επειδή διαφωνούσε με το ρεπορτάζ μας», ανέφεραν τα μέσα. «Αν δεν αμφισβητηθεί δικαστικά, αυτό απειλεί την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία, απαλλαγμένη από κυβερνητικές παρεμβάσεις».

Η αντιπαράθεση αποτελεί μία από τις πιο προβεβλημένες επιθέσεις της κυβέρνησης κατά του Τύπου μέχρι σήμερα, με συνέπειες που ξεπερνούν κατά πολύ τα τρία απαγορευμένα ειδησεογραφικά μέσα. Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη Παρασκευή, όταν ανακοίνωσε την απαγόρευση, ότι ενδέχεται να προσθέσει και άλλα μέσα στη λίστα.

Οι δημοσιογράφοι του CNN, του MS NOW και του Politico δεν μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στους χώρους εργασίας τους μέσα στον Λευκό Οίκο. Το CNN και το MS NOW έχουν επίσης αποκλειστεί από τη χρήση του τηλεοπτικού εξοπλισμού τους και των σημείων όπου τοποθετούν τις κάμερές τους στον χώρο του Λευκού Οίκου.

Τη Δευτέρα, το CNN απομακρύνθηκε από τις αρμοδιότητες κάλυψης του λεγόμενου «pool», οι οποίες μοιράζονται μεταξύ των μεγάλων ειδησεογραφικών οργανισμών. Το CNN ήταν προγραμματισμένο να έχει την ευθύνη της τηλεοπτικής κάλυψης και να ταξιδέψει μαζί με τον πρόεδρο στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα.

Το CNN έχει ζητήσει από τον Λευκό Οίκο να σχολιάσει την αγωγή.

Ορισμένοι ειδικοί στην Πρώτη Τροπολογία και στο συνταγματικό δίκαιο έχουν ήδη χαρακτηρίσει ευρέως την απαγόρευση αντισυνταγματική και την έχουν καταδικάσει ως αιφνίδια, διακριτική και επιζήμια για την ικανότητα των μέσων ενημέρωσης να καλύπτουν ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος.

Η αγωγή των τριών μέσων αναμένεται να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στη γενικόλογη αιτιολογία που έδωσε ο Τραμπ την Παρασκευή για την ανάκληση της πρόσβασης, λέγοντας ότι δεν του άρεσαν οι «αρνητικές ιστορίες».

«Αν θέλουν να τις γράφουν, εντάξει. Δεν είμαι υποχρεωμένος να τους αφήνω να μπαίνουν στο σπίτι του λαού», δήλωσε επίσης ο πρόεδρος.

Τουλάχιστον ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή ότι πιστεύει πως μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 1965, σχετικά με την άρνηση της κυβέρνησης να επικυρώσει διαβατήρια για ταξίδια στην Κούβα, θα μπορούσε να στηρίξει τη θέση του Τραμπ.

Μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι απαγορεύει την πρόσβαση των τριών μέσων στον Λευκό Οίκο επειδή δεν του άρεσε η κάλυψή τους, οι δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις που επέτρεπαν την πρόσβαση στους χώρους του Λευκού Οίκου απενεργοποιήθηκαν.

Το Σάββατο, η δημοσιογράφος του MS NOW Akayla Gardner, η δημοσιογράφος του CNN Betsy Klein και η δημοσιογράφος του Politico Cheyenne Haslett προσπάθησαν η καθεμία να εισέλθει στους χώρους του Λευκού Οίκου για να καλύψουν την επικαιρότητα, αλλά τους απαγορεύτηκε η είσοδος από τη Μυστική Υπηρεσία (Secret Service), η οποία κατάσχεσε τις δημοσιογραφικές τους διαπιστεύσεις.

Παρόμοιες απαγορεύσεις που ο Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν επιχειρήσει να επιβάλουν σε μεμονωμένους δημοσιογράφους ή μέσα ενημέρωσης έχουν απορριφθεί από τα δικαστήρια, ακόμη και πρόσφατα. Τα δικαστήρια έχουν καταστήσει σαφές ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να αποκλείονται από την κάλυψη του Λευκού Οίκου εξαιτίας όσων λένε ή δημοσιεύουν στο πλαίσιο του ρεπορτάζ τους.

Μια μάχη για την ελευθερία του Τύπου

Η διαμάχη, όπως σημειώνει το CNN, επικεντρώνεται σε μια νομική έννοια της Πρώτης Τροπολογίας που είναι γνωστή ως «διάκριση λόγω άποψης» (viewpoint discrimination), καθώς ο Τραμπ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι θέλει να απαγορεύσει ορισμένα μέσα εξαιτίας της κάλυψης που θεωρεί «αρνητική». Τα δικαστήρια έχουν απαγορεύσει τη διάκριση λόγω άποψης και έχουν προστατεύσει τα δικαιώματα των δημοσιογράφων σε σειρά υποθέσεων.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον, όπου θα εκδικαστεί τη Δευτέρα η υπόθεση των τριών ειδησεογραφικών οργανισμών, διαθέτει αρκετούς δικαστές που έχουν αποφανθεί υπέρ της ελευθερίας του Τύπου και κατά πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ που κρίθηκαν διακριτικές, ιδιαίτερα από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία πέρυσι.

Η νομολογία που είχε διαμορφωθεί προηγουμένως από το ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον έχει αποφανθεί ότι ο Λευκός Οίκος δεν μπορεί επίσης να ανακαλεί δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις χωρίς να παρέχει στους δημοσιογράφους τη δέουσα διαδικασία, ιδιαίτερα όταν οι χώροι του Λευκού Οίκου είναι προσβάσιμοι στον γενικό Τύπο και δεν υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Η συγκεκριμένη νομολογία χρονολογείται από το 1977, όταν η Secret Service ανακάλεσε τη δημοσιογραφική διαπίστευση του Robert Sherrill, δημοσιογράφου του περιοδικού The Nation. Τα ομοσπονδιακά δικαστήρια στην Ουάσιγκτον την αποκατέστησαν, με το Εφετείο της Ουάσιγκτον να αποφαίνεται τότε ότι:

«Η άρνηση δημοσιογραφικής διαπίστευσης στον Λευκό Οίκο παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία μόνο εάν βασίζεται στο περιεχόμενο του λόγου του δημοσιογράφου ή εάν με άλλο τρόπο εισάγει διάκριση εις βάρος μιας κατηγορίας λόγου που προστατεύεται από το Σύνταγμα».

Το δικαστήριο έγραψε επίσης:

«Όχι μόνο οι δημοσιογράφοι και τα έντυπα για τα οποία γράφουν, αλλά και το ευρύ κοινό έχουν συμφέρον που προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία, ώστε οι περιορισμοί στη συλλογή ειδήσεων να μην είναι αυστηρότεροι από όσο είναι αναγκαίο και ώστε οι μεμονωμένοι δημοσιογράφοι να μην αποκλείονται αυθαίρετα από πηγές πληροφόρησης».

Κατά τη διάρκεια των δύο προεδρικών θητειών του Τραμπ, δημοσιογράφοι όπως ο Jim Acosta, ο οποίος εργαζόταν στο παρελθόν για το CNN, ο ανταποκριτής του περιοδικού Playboy Brian Karem, καθώς και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, είχαν αποκλειστεί από την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής τους κάλυψης.

Τα δικαστήρια τάχθηκαν σε μεγάλο βαθμό υπέρ των δημοσιογράφων σε όλες αυτές τις υποθέσεις, βασιζόμενα στο προηγούμενο του 1977, αν και δεν έχουν φτάσει στο σημείο να αποφανθούν ότι η πρόσβαση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο πρέπει να είναι απολύτως απεριόριστη.

Ο δικηγόρος που ειδικεύεται στην Πρώτη Τροπολογία και εκπροσώπησε το CNN στο δικαστήριο κατά την υπόθεση Acosta το 2018, Ted Boutrous, προσλήφθηκε από το CNN, το MS NOW και το Politico για την αγωγή της Δευτέρας.

Τα τρία ειδησεογραφικά μέσα έχουν τονίσει ότι η κάλυψη της κυβέρνησης Τραμπ θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από τους περιορισμούς στην πρόσβαση.