Βρετανία: «Κολλημένα» τα αεροπλάνα λόγω νέων προβλημάτων στον εναέριο χώρο

Προβλήματα καταγράφονται σε τμήματα του εναέριου χώρου του Ηνωμένου Βασιλείου, έπειτα από βλάβη σε εξοπλισμό στη Σκωτία και τη βόρεια Αγγλία, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται ορισμένες εσωτερικές πτήσεις, καθώς και δρομολόγια που κατευθύνονται προς τη δυτική πλευρά του Ατλαντικού.

Η National Air Traffic Services (NATS), ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του βρετανικού εναέριου χώρου, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεχνικό πρόβλημα, η ακριβής αιτία του οποίου δεν είχε γίνει ακόμη γνωστή, στο επιχειρησιακό της κέντρο στο Prestwick της Σκωτίας.

Η Eurocontrol, ο ευρωπαϊκός οργανισμός που συντονίζει τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, ανέφερε ότι η δυσλειτουργία συνδέεται με πρόβλημα στην επεξεργασία των δεδομένων πτήσεων. Με βάση την αρχική εκτίμηση, η διαταραχή αναμενόταν να συνεχιστεί έως τις 14:00 ώρα Λονδίνου.

Καθυστερήσεις σε British Airways και easyJet

Οι αεροπορικές εταιρείες British Airways, του ομίλου IAG, και easyJet επιβεβαίωσαν ότι η βλάβη έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στα δρομολόγιά τους.

«Για ακόμη μία φορά, μια τεχνική βλάβη στη NATS σημαίνει ότι ορισμένοι από τους πελάτες μας είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν προβλήματα στα ταξιδιωτικά τους σχέδια σήμερα», ανέφερε η British Airways.

Η easyJet, από την πλευρά της, δήλωσε ότι το νέο περιστατικό «θέτει για ακόμη μία φορά υπό αμφισβήτηση την ανθεκτικότητα των συστημάτων της NATS» και υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξουν άμεσες και αποφασιστικές ενέργειες, προκειμένου να αποτραπούν νέες επαναλαμβανόμενες βλάβες.

Το σημερινό περιστατικό δεν σχετίζεται με τη βλάβη που σημειώθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου. Εκείνη η δυσλειτουργία είχε προκληθεί από πρόβλημα λογισμικού και είχε προκαλέσει εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε ολόκληρη τη Βρετανία.

Το Prestwick βρίσκεται δυτικά της Γλασκώβης, στη Σκωτία. Η σημερινή δυσλειτουργία επηρέασε την εναέρια κυκλοφορία από και προς το Εδιμβούργο, τη Γλασκώβη και το Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας.

Παράλληλα, η Σκωτία αποτελεί σημαντικό εναέριο διάδρομο για τις υπερατλαντικές πτήσεις, γεγονός που διευρύνει τον αντίκτυπο μιας δυσλειτουργίας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή.

Καθυστερήσεις, αλλά και ορισμένες ακυρώσεις, καταγράφηκαν επίσης στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ.