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ΠΑΣΟΚ: Το Fuel Pass της ταλαιπωρίας
Πολιτική
17:53 - 07 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Το Fuel Pass της ταλαιπωρίας

Reporter.gr Newsroom
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Η εφαρμογή του Fuel Pass κατέρρευσε την πρώτη μέρα λειτουργίας, προκαλώντας ταλαιπωρία σε χιλιάδες πολίτες που προσπάθησαν να εξυπηρετηθούν ψηφιακά ή στα ΚΕΠ, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Τομέας Δημόσιας Διοίκησης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ, οι ουρές και οι τηλεφωνικές κλήσεις υπερέβησαν τις δυνατότητες των υπαλλήλων, ενώ η καθυστέρηση στην εφαρμογή της εξυπηρέτησης βάσει ΑΦΜ επιδείνωσε την κατάσταση. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταγγέλλει την κυβέρνηση για δυσλειτουργία και γραφειοκρατία, υπερασπίζοντας τα ΚΕΠ ως κομβική υπηρεσία για ένα αποκεντρωμένο, διαφανές και αποτελεσματικό κράτος.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση του ο Τομέας Δημόσιας Διοίκησης του ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

Μπροστά στην αγωνία της κυβέρνησης να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά το Fuel Pass πριν το Πάσχα, το σύστημα κατέρρευσε για άλλη μια φορά. Χιλιάδες πολίτες που θέλησαν να εξυπηρετηθούν ψηφιακά ή στα ΚΕΠ ταλαιπωρήθηκαν χθες την πρώτη μέρα λειτουργίας της εφαρμογής. Χρειάστηκε δε άλλο ένα 24ωρο για να αποφασιστεί το αυτονόητο, να εξυπηρετηθούν δηλαδή σταδιακά οι πολίτες βάσει του ΑΦΜ τους.

Το πρόβλημα έγινε ακόμη χειρότερο για όσους περίμεναν για ώρες σε ουρές στα ΚΕΠ. Όπως καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ, οι υπάλληλοι αδυνατούσαν να διαχειριστούν τον όγκο των πολιτών, καθώς και των τηλεφωνικών κλήσεων, που προκάλεσε η δυσλειτουργία του συστήματος. Επίσης, παρότι από σήμερα Τρίτη, η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται βάσει ΑΦΜ, σχηματίστηκαν νέες ουρές στα ΚΕΠ για επικαιροποίηση στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Είναι σαφές ότι το δήθεν επιτελικό κράτος της ΝΔ ενδιαφέρεται μόνο για τη διανομή του δημοσίου χρήματος σε ημέτερους και απαξιώνει μια κομβική υπηρεσία για την καθημερινότητα των πολιτών. Φορτώνει δε τους υπαλλήλους με αχρείαστο όγκο δουλειάς, αποδεικνύοντας ότι η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία δεν εξωραϊζονται με μεγαλόστομες διακηρύξεις και δεκάδες ιστοσελίδες – βιτρίνες.

Τα ΚΕΠ αποτελούν μια εμβληματική μεταρρύθμιση του ΠΑΣΟΚ και σημείο αναφοράς στο πρόγραμμά μας για ένα λειτουργικό και αποκεντρωμένο κράτος, που λειτουργεί με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και δικαιοσύνη.

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