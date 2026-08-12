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Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη
Ειδήσεις
18:13 - 12 Αυγ 2026

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

«Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ! Ο ναυτικός μας αποκλεισμός αποκαλείται από όλους “Τείχος από Ατσάλι” και δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι’ αυτό», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις τη Δευτέρα (10/8) ο Τραμπ είχε απαιτήσει από το Ιράν πολεμικές αποζημιώσεις, με την Τεχεράνη να απαντά την Τρίτη (11/8) ότι θα ανοίξει τα Στενά μόνο εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν τους όρους της.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ επιδιώκει πλέον μια έξοδο από τη σύγκρουση που θα του επιτρέψει να παρουσιάσει ως «νίκη» την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά, ακόμη και χωρίς μια νέα πυρηνική συμφωνία. Ωστόσο, η Τεχεράνη ζητά δισεκατομμύρια δολάρια σε πολεμικές αποζημιώσεις, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και των κυρώσεων, αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων και αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι έχει επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους και ότι πλέον προτεραιότητα είναι η απρόσκοπτη ροή της παγκόσμιας ενέργειας από τα Στενά, διατηρώντας παράλληλα στρατιωτικές επιλογές απέναντι σε ενδεχόμενες νέες ιρανικές επιθέσεις.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία φωτίζουν τις ανησυχίες ασφαλείας γύρω από τον Τραμπ. Κατά την αποχώρησή του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο, άλλαξε αεροσκάφος υπό άκρα μυστικότητα, έπειτα από πληροφορίες για αξιόπιστη απειλή από το Ιράν και συμμάχους του. Ο Τραμπ μεταφέρθηκε τελικά σε στρατιωτικό αεροσκάφος, σε επιχείρηση παραπλάνησης για την προστασία του.

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