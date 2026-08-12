Καύσωνας με βαρύ τίμημα: Έως €180 δισ. το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία

Ένα από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια των τελευταίων ετών βιώνει η Ευρώπη, με τον ακραίο καύσωνα και την παρατεταμένη ξηρασία να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην ενεργειακή παραγωγή και να δημιουργούν νέους κινδύνους για την οικονομία.

Στη Ρουμανία, η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Nuclearelectrica προειδοποίησε ότι ενδέχεται να προχωρήσει ακόμη και σε διακοπή του τελευταίου ενεργού αντιδραστήρα της, καθώς η στάθμη του Δούναβη υποχωρεί επικίνδυνα. Ο ποταμός αποτελεί βασική πηγή νερού για τα συστήματα ψύξης του πυρηνικού σταθμού της Cernavoda, ο οποίος διαθέτει δύο αντιδραστήρες που καλύπτουν περίπου το ένα πέμπτο της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC.

Η Ρουμανία, η οποία έχει κηρύξει ενεργειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως το τέλος Αυγούστου, έχει καταφύγει σε πρωτοφανείς παρεμβάσεις για να διατηρήσει τη ροή του ποταμού. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιούνται εργασίες εκβάθυνσης, ενώ την περασμένη εβδομάδα οι ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε ελεγχόμενη υποβρύχια έκρηξη στην κοίτη του Δούναβη, με στόχο να αυξηθεί η παροχή νερού προς τα συστήματα ψύξης του πυρηνικού σταθμού.

Στην Ουγγαρία, οι βροχοπτώσεις έδωσαν προσωρινή ανάσα, ανεβάζοντας τη στάθμη του Δούναβη και επιτρέποντας την επαναλειτουργία ακόμη μίας τουρμπίνας στον πυρηνικό σταθμό του Paks. Πλέον λειτουργούν δύο από τις οκτώ τουρμπίνες, σε μια μονάδα που καλύπτει σχεδόν το μισό της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Ακόμη πιο έντονα είναι τα προβλήματα στη Γαλλία, όπου η πυρηνική ενέργεια αντιστοιχεί περίπου στο 70% της ηλεκτροπαραγωγής. Η EDF ανακοίνωσε μειώσεις στην παραγωγή αρκετών αντιδραστήρων λόγω περιβαλλοντικών περιορισμών, ενώ τρεις αντιδραστήρες στον σταθμό Gravelines τέθηκαν εκτός λειτουργίας εξαιτίας μιας μαζικής εισβολής μεδουσών, που ενεργοποίησε τα συστήματα ασφαλείας. Πρόκειται μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το ίδιο φαινόμενο προκαλεί διακοπές στον συγκεκριμένο σταθμό.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναζητούν πλέον τρόπους ώστε οι πυρηνικές μονάδες να είναι λιγότερο ευάλωτες σε ακραίες θερμοκρασίες και χαμηλή στάθμη υδάτων, εξετάζοντας αναβαθμίσεις στα συστήματα ψύξης και διαφορετικό προγραμματισμό των εργασιών συντήρησης.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην ενέργεια. Σύμφωνα με ανάλυση της ολλανδικής τράπεζας Triodos, το ακραίο καλοκαίρι θα μπορούσε να κοστίσει στην ευρωπαϊκή οικονομία έως 180 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 1% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης – όσο και η προβλεπόμενη ανάπτυξη της ΕΕ για το 2026.

Το κόστος προκύπτει από την πτώση της αγροτικής παραγωγής και την άνοδο των τιμών τροφίμων, τη μειωμένη ενεργειακή παραγωγή και τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρισμού, τις διαταραχές στις μεταφορές, αλλά και τη σημαντική υποχώρηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων λόγω της ακραίας ζέστης.

Την ίδια ώρα, η Βρετανία συγκαλεί την επιτροπή έκτακτης ανάγκης Cobra, καθώς προετοιμάζεται για θερμοκρασίες έως και 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ καύσωνας, πυρκαγιές και ξηρασία δοκιμάζουν συνολικά τις αντοχές των ευρωπαϊκών υποδομών.

Το φετινό καλοκαίρι δείχνει έτσι ότι η κλιματική κρίση δεν αποτελεί πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά εξελίσσεται σε σοβαρό ενεργειακό και οικονομικό κίνδυνο για την Ευρώπη.