Επτά συνεχόμενοι μήνες τριψήφιας ανάπτυξης: Οι παγκόσμιες πωλήσεις των OMODA & JAECOO αυξήθηκαν κατά 148,9% τον Ιούλιο, φτάνοντας τα 69.739 οχήματα.

Η OMODA & JAECOO ανακοίνωσε επίσημα τα τελευταία παγκόσμια στοιχεία πωλήσεών της. Τον Ιούλιο του 2026, η μάρκα κατέγραψε παγκόσμιες πωλήσεις 69.739 οχημάτων, σημειώνοντας αύξηση 148,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και καταγράφοντας επτά συνεχόμενους μήνες τριψήφιας ανάπτυξης.

Τα μοντέλα νέας ενέργειας (NEV) συνέβαλαν με 56.587 μονάδες, παρουσιάζοντας αύξηση 298,6% σε ετήσια βάση και αντιπροσωπεύοντας το 81,1% των συνολικών πωλήσεων. Η ισχυρή αυτή δυναμική ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή τοποθέτηση της OMODA & JAECOO ως μιας μάρκας που γεννήθηκε με επίκεντρο την πράσινη τεχνολογία («Born Green»).

Έως το τέλος Ιουλίου, οι συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις της OMODA & JAECOO για το 2026 ανήλθαν σε 448.849 οχήματα. Με βάση τη σταθερά ανοδική της πορεία, η μάρκα προχωρά με συνέπεια προς τον στρατηγικό της στόχο για ετήσιες πωλήσεις ενός εκατομμυρίου οχημάτων έως το 2027, συνεχίζοντας παράλληλα να ενισχύει την παρουσία της σε σημαντικές αγορές παγκοσμίως.

Η ισχυρή εμπορική πορεία των βασικών μοντέλων της αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για τη συνολική ανάπτυξη των πωλήσεων της OMODA & JAECOO. Τον Ιούλιο, δύο από τα σημαντικότερα SUV μοντέλα της μάρκας επιβεβαίωσαν τη διεθνή τους απήχηση: το JAECOO 5, σχεδιασμένο για έναν σύγχρονο τρόπο ζωής που συνδυάζει ελαφριές outdoor δραστηριότητες και φιλικές προς τα κατοικίδια μετακινήσεις, σημείωσε πωλήσεις 24.639 μονάδων παγκοσμίως, ενώ το JAECOO 7, εξοπλισμένο με την προηγμένη τεχνολογία SHS (Super Hybrid System), κατέγραψε 19.533 πωλήσεις μέσα σε έναν μήνα.

Τα δύο αυτά βασικά μοντέλα, συνέβαλαν συνολικά με περισσότερες από 44.000 μονάδες στις πωλήσεις του Ιουλίου.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο JAECOO 7 SHS-P, το οποίο πρόσφατα πέτυχε πραγματική αυτονομία 828 μιλίων (περίπου 1.333 km) σε δοκιμές στο Millbrook Proving Ground στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεπερνώντας την επίσημη αυτονομία των 745 μιλίων που είχε πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Το μοντέλο έγινε το μοναδικό plug-in hybrid SUV στην τοπική αγορά που πέτυχε επιβεβαιωμένη πραγματική αυτονομία άνω των 800 μιλίων.

Από το λανσάρισμά του τον Ιανουάριο του 2025, το JAECOO 7 έχει ξεπεράσει τις 46.000 πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την πραγματική απόδοση και την εμπορική του αποδοχή να επιβεβαιώνουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας SHS.

Θετική δυναμική καταγράφει η πορεία της OMODA & JAECOO στην ελληνική αγορά, όπου η μάρκα συνεχίζει να ενισχύει σταθερά την παρουσία της, διευρύνοντας παράλληλα το δίκτυο πωλήσεων και εξυπηρέτησής της σε ολόκληρη τη χώρα. Το δίκτυό της αριθμεί πλέον 10 εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης και 11 σημεία εξυπηρέτησης After Sales σε ολόκληρη τη χώρα. Επιπλέον, η αυξανόμενη ανταπόκριση του ελληνικού κοινού αποτυπώνεται και στις επιδόσεις της αγοράς, με την OMODA να κατακτά τον Ιούλιο την τρίτη θέση μεταξύ των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η θετική αυτή πορεία των μοντέλων OMODA και JAECOO επιβεβαιώνει τη δυναμική της μάρκας, με τα προηγμένα SUV και την τεχνολογία Super Hybrid System (SHS) να προσελκύουν ολοένα και περισσότερους οδηγούς που αναζητούν σύγχρονες, αποδοτικές και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις μετακίνησης προσφέροντας έναν συνδυασμό ηλεκτροκίνησης και αποδοτικότητας.

Με συνεχή επένδυση στην ανάπτυξη του δικτύου της, έμφαση στην εμπειρία του πελάτη και σταδιακή διεύρυνση της γκάμας με νέες υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις, η OMODA & JAECOO ενισχύει διαρκώς τη θέση της στην ελληνική αγορά και δημιουργεί ισχυρές βάσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας.

Η τεχνολογία SHS συναντά την κινηματογραφική εμπειρία του «The Odyssey»

Με στόχο να ενισχύσει την παγκόσμια κατανόηση των καταναλωτών γύρω από την υβριδική τεχνολογία SHS, η JAECOO προχώρησε τον Ιούλιο σε μια παγκόσμια συνεργασία με την επική κινηματογραφική παραγωγή «The Odyssey», σε σκηνοθεσία του Christopher Nolan.

Με κεντρικό μήνυμα «Η τεχνολογία ενισχύει το ταξίδι, η υβριδική τεχνολογία επαναπροσδιορίζει την εξερεύνηση», η μάρκα συνδέει τον κόσμο της επικής αναζήτησης και εξερεύνησης της ταινίας με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας SHS, όπως η υψηλή απόδοση, η μεγάλη αυτονομία και η προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά σενάρια χρήσης.

Η συνεργασία αυτή αποτυπώνει τη φιλοσοφία της JAECOO ότι κάθε διαδρομή αποτελεί μια νέα εμπειρία. Η προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid System (SHS), που εξοπλίζει τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα της μάρκας, προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση, μεγάλη αυτονομία και τη δυνατότητα για μεγαλύτερες διαδρομές με ασφάλεια και σιγουριά, αντανακλώντας το πνεύμα εξερεύνησης που βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της. Έτσι, αξιοποιώντας την παγκόσμια απήχηση αυτής της κορυφαίας κινηματογραφικής συνεργασίας, η JAECOO ενισχύει ταυτόχρονα τόσο το τεχνολογικό της προφίλ όσο και την αλληλεπίδρασή της με το διεθνές κοινό.