Λαζαρίδης: Δεν ήταν αναγκαίο το πτυχίο για την πρόσληψη - ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός οφείλει να τον αποπέμψει

Ο Μακάριος Λαζαρίδης προσπάθησε μέσα από μία συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη το πρωί στο Open να πείσει πως δεν ήταν αναγκαίο το πτυχίο πανεπιστημίου προκειμένου να προσληφθεί το 2007 σε θέση Ειδικού Επιστήμονα στο Γραφείου της Γενικής Γραμματέως Νέας Γενιάς του τότε Υπουργείου Παιδείας. Υποστήριξε, δε, πως η διοίκηση του υπουργείου μπορούσε να «εξαιρέσει» κατά το δοκούν κάποιον ή κάποια από τις απαιτήσεις που θέτει ο νόμος.

Ο διορισμός μου ήταν νόμιμος υποστήριξε ο κ. Λαζαρίδης μετά το σάλο που έχει προκληθεί λίγες ημέρες μετά την επιλογή του για τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

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Το ΠΑΣΟΚ από τη μεριά του, κάνει λόγο για "ομολογία" του κ. Λαζαρίδη και ζητά από τον πρωθυπουργό να τον αποπέμψει.

Αναλυτικά, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει: «Οκ. Λαζαρίδης ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις, αλλά με βάση την ισχύουσα «Νεοδημοκρατική» λογική, αρκούσε να πληροί τις «γαλάζιες» κομματικές προϋποθέσεις για να προσληφθεί ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού.

Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αλλά εκτέθηκε χειρότερα.

Σήμερα αντί για θέση Ειδικού Επιστήμονα όπως ρητά αναγράφεται στο ΦΕΚ διορισμού του, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι προσελήφθη ως απλός μετακλητός, κατόπιν εορτής είδε στο ΦΕΚ… τον τίτλο του «Ειδικού Επιστήμονα» και πως την ευθύνη είχε κάποια απρόσωπη διοίκηση.

Κοινώς πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 2190/1994, μια διάταξη που απαιτεί πτυχίο, μεταπτυχιακό και 2 έτη προϋπηρεσίας. Παραδέχτηκε προκλητικά ότι δεν είχε τίποτα από αυτά, αλλά… προσωπικότητα.

Ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλον δρόμο. Πλέον δεν έχει καμία δικαιολογία ότι δεν γνωρίζει, καθώς ο κ. Λαζαρίδης αποκαλύφθηκε μόνος του σε ζωντανή μετάδοση. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αποπέμψει εντός των επόμενων λεπτών τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που εξαπάτησε το δημόσιο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhst5bikudg1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}