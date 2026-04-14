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ΠΑΣΟΚ: Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο;
Πολιτική
09:12 - 14 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο;

Reporter.gr Newsroom
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Οι διακοπές του Πάσχα τελείωσαν και το ΠΑΣΟΚ σπεύδει να ανοίξει ξανά το θέμα Λαζαρίδη.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίς το πρωί της Τρίτης (14/4) αναφέρει:

«Οι μέρες του Πάσχα πέρασαν και το κρυφτό τελείωσε τόσο για τον κ. Λαζαρίδη όσο και για τον κ. Μητσοτάκη.

Η κυβέρνηση καλείται επισήμως δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου να πάρει θέση αν ο κ. Λαζαρίδης θα παραμείνει μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την ομολογία του ότι κατείχε θέση Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007 χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής και όχι ΑΕΙ.

Με άλλα λόγια, πληρωνόταν από το δημόσιο χωρίς να το δικαιούται, όπως ο ίδιος δήλωσε δημόσια.

Ο Πρωθυπουργός της "αριστείας" θα δώσει συγχωροχάρτι για τις "υπηρεσίες" του κ. Λαζαρίδη που πρωταγωνιστεί στην τοξικότητα για να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα;

Τι γραμμάτια ξεπληρώνει στον κ. Λαζαρίδη και τον καλύπτει παρά την εκ μέρους του παραδοχή των αποκαλύψεων;

Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησης του να έχει καθ' ομολογία του εξαπατήσει το δημόσιο;»

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