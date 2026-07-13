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Τσίπρας από Λέσβο: Η κτηνοτροφία δίνει μάχη επιβίωσης – Ζητά άμεσες αποζημιώσεις και ανασύσταση των κοπαδιών
Πολιτική
16:20 - 13 Ιουλ 2026

Τσίπρας από Λέσβο: Η κτηνοτροφία δίνει μάχη επιβίωσης – Ζητά άμεσες αποζημιώσεις και ανασύσταση των κοπαδιών

Reporter.gr Newsroom
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Στη Λέσβο βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας, όπου συναντήθηκε με κτηνοτρόφους του νησιού, συνοδευόμενος από τον τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος, Θωμά Μόσχο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού στην τοπική κτηνοτροφία, οι καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και η ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου «υπαρξιακά», υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο νησί είναι αντίστοιχη με εκείνη που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι της κεντρικής Ελλάδας λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Αναφερόμενος στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, εξέφρασε ερωτήματα για την εφαρμογή των επιστημονικών οδηγιών σχετικά με τον εμβολιασμό των ζώων.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εφαρμόστηκε αυτό που ορίζει η επιστήμη», δήλωσε, ασκώντας παράλληλα κριτική στην πρακτική της θανάτωσης ζώων που, όπως ανέφερε, είχαν ήδη αναπτύξει αντισώματα. Παράλληλα διερωτήθηκε γιατί η Ελλάδα ακολούθησε διαφορετική πρακτική από εκείνη που προβλέπουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει και την ευθύνη για τις σχετικές αποζημιώσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djxefz119j1l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Έμφαση στις αποζημιώσεις και την ανασύσταση των κοπαδιών

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. υπογράμμισε ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η άμεση καταβολή αποζημιώσεων όχι μόνο για τα ζώα που θανατώθηκαν και τις ζωοτροφές που χάθηκαν, αλλά και για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Όπως επισήμανε, εάν στόχος είναι η συνέχιση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, η επανασύσταση των κοπαδιών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 20 ημερών από την εμφάνιση του τελευταίου κρούσματος, όπως –κατά τον ίδιο– προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, και όχι έξι μήνες αργότερα.

«Το πρόβλημα συνδέεται με το δημογραφικό»

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα με ευρύτερες διαρθρωτικές προκλήσεις της χώρας, επισημαίνοντας ότι στον πυρήνα τους βρίσκονται το δημογραφικό, η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα και η εγκατάλειψη της περιφέρειας.

«Ο πυρήνας του προβλήματος είναι το δημογραφικό, ο υδροκεφαλισμός του κράτους και η αστυφιλία», ανέφερε, τονίζοντας ότι η διατήρηση της αγροτικής παραγωγής αποτελεί «πατριωτικό ζήτημα» και ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας.

Οι κτηνοτρόφοι περιέγραψαν μια δραματική κατάσταση

Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι περιέγραψαν τη δύσκολη οικονομική και ψυχολογική κατάσταση που βιώνουν μετά τα μέτρα αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.

«Καθημερινά κάνουμε μνημόσυνο στο σπίτι μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αγωνία που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Παράλληλα, έθεσαν ζητήματα όπως οι σοβαρές ελλείψεις κτηνιάτρων στο νησί, οι καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων, αλλά και οι κλήσεις που, όπως υποστήριξαν, δέχθηκαν από την Εισαγγελία για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Νωρίτερα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λέσβο, ο Αλέξης Τσίπρας είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, καθώς και με τον δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα, με αντικείμενο τα προβλήματα του νησιού και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

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