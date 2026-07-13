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Κύκλοι ΥΠΑΑΤ για επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο: Η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση
Πολιτική
23:35 - 13 Ιουλ 2026

Κύκλοι ΥΠΑΑΤ για επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο: Η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση

Reporter.gr Newsroom
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Κύκλοι του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την επίσκεψη Τσίπρα στη Λεσβο υπενθυμίζουν τα μέτρα της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης του αφθώδους πυρετού στο νησί και υπογραμμίζουν ότι η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση και κορώνες.
  • Άμεση εφαρμογή σχεδίου έκτακτης ανάγκης, με όλα τα μέτρα που προβλέπει το ενωσιακό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
  • Αποζημίωση κτηνοτρόφων για τα θανατωμένα ζώα.
  • Στήριξη κτηνοτρόφων για απολεσθέν εισόδημα εξαιτίας της θανάτωσης των ζώων τους.
  • Νέα διάταξη για την αποζημίωση των τυροκόμων κατά την περίοδο απαγόρευσης διακίνησης τυροκομικών προϊόντων.
  • Νέα διάταξη για την αποζημίωση κτηνοτρόφων για κατεστραμμένο και μη διατεθειμένο γάλα κατά την περίοδο απαγόρευσης.
  • Νέα διάταξη για την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων κτηνοτρόφων, σφαγείων και τυροκομείων.
  • Τροποποίηση της ΠΝΠ με τα έκτακτα μέτρα για την καταπολέμηση της ευλογιάς με την προσθήκη του αφθώδους πυρετού, δίνοντας ευελιξία για μετακινήσεις, προσλήψεις, προμήθειες και άλλα εργαλεία καταπολέμησης της νόσου.
  • Μετακίνηση δεκάδων κτηνιάτρων του Υπουργείου, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του ΓΕΕΘΑ στη Λέσβο. Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί 100.968 ζώα από 2.412 εκτροφές και έχουν εξεταστεί 139.272 δείγματα στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του ΥΠΑΑΤ.
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