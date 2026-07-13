Κύκλοι ΥΠΑΑΤ για επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο: Η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση

Κύκλοι του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την επίσκεψη Τσίπρα στη Λεσβο υπενθυμίζουν τα μέτρα της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης του αφθώδους πυρετού στο νησί και υπογραμμίζουν ότι η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση και κορώνες.

Άμεση εφαρμογή σχεδίου έκτακτης ανάγκης, με όλα τα μέτρα που προβλέπει το ενωσιακό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.

Αποζημίωση κτηνοτρόφων για τα θανατωμένα ζώα.

Στήριξη κτηνοτρόφων για απολεσθέν εισόδημα εξαιτίας της θανάτωσης των ζώων τους.

Νέα διάταξη για την αποζημίωση των τυροκόμων κατά την περίοδο απαγόρευσης διακίνησης τυροκομικών προϊόντων.

Νέα διάταξη για την αποζημίωση κτηνοτρόφων για κατεστραμμένο και μη διατεθειμένο γάλα κατά την περίοδο απαγόρευσης.

Νέα διάταξη για την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων κτηνοτρόφων, σφαγείων και τυροκομείων.

Τροποποίηση της ΠΝΠ με τα έκτακτα μέτρα για την καταπολέμηση της ευλογιάς με την προσθήκη του αφθώδους πυρετού, δίνοντας ευελιξία για μετακινήσεις, προσλήψεις, προμήθειες και άλλα εργαλεία καταπολέμησης της νόσου.

Μετακίνηση δεκάδων κτηνιάτρων του Υπουργείου, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του ΓΕΕΘΑ στη Λέσβο. Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί 100.968 ζώα από 2.412 εκτροφές και έχουν εξεταστεί 139.272 δείγματα στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του ΥΠΑΑΤ.