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ΣΥΡΙΖΑ: Η παραίτηση Λαζαρίδη είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής
Πολιτική
16:45 - 18 Απρ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Η παραίτηση Λαζαρίδη είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω επίσημής ανακοίνωσής του σήμερα (18/4), ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Μετά από δύο εβδομάδες πλήρους κάλυψης του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση, σήμερα τελικά παραιτήθηκε.

Τι έχουν άραγε να πουν σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη, που έβρισκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες επαρκείς τις εξηγήσεις του, που δεν έβρισκαν λόγο παραίτησης του και κατηγορούσαν την αντιπολίτευση για τοξικότητα;

Πώς θα σταθούν από αύριο απέναντι στους πολίτες;

Σε κάθε περίπτωση, η παραίτηση Λαζαρίδη είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής και, παράλληλα, μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Μια νίκη που κατάφερε ένα ισχυρό πλήγμα στον σκληρό πυρήνα του συστήματος Μητσοτάκη.

Δεν είναι αρκετή όμως. Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Και αυτό θα συμβεί μόνο με την παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εκλογές, και μια προοδευτική κυβέρνηση».

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