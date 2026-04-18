Νέα ανησυχία στο Ορμούζ μετά από αναφορές της Intertanko για επιθέσεις σε πλοία

Σύμφωνα με επείγουσα ενημέρωση της Intertanko, καταγράφηκαν αναφορές για νέα περιστατικά επιθέσεων σε βάρος εμπορικών πλοίων στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

Στην εν λόγω ενημέρωση γινόταν λόγος για πληροφορίες περί πυρών από ιρανικά ταχύπλοα σκάφη κατά πλοίων που επιχειρούσαν να διασχίσουν το Στενό, για επίθεση σε πλοίο της Stolt ανοικτά του Ντουμπάι και για ακόμη ένα περιστατικό παρενόχλησης πλοίου στην ίδια θαλάσσια ζώνη.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ παραμένει περιορισμένη και ελεγχόμενη.

Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε σήμερα ότι η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Στενό δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, παρότι έχουν επανεκκινήσει ορισμένες διελεύσεις. Το Reuters μετέδωσε ότι παρατηρήθηκε περιορισμένη επάνοδος κινήσεων εμπορικών πλοίων, χωρίς όμως να έχει αποκατασταθεί η κανονική ροή της κυκλοφορίας.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και νέα ιρανική ανακοίνωση (Notice to Mariners S. 09/26), με την οποία ανακοινώθηκε ότι η διέλευση εμπορικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ επιτρέπεται μόνο μέσω συγκεκριμένων διαδρόμων ασφαλούς ναυσιπλοΐας και μόνο κατόπιν προηγούμενου συντονισμού με το ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η αγγελία εξαιρεί ρητώς πολεμικά και στρατιωτικά υποστηρικτικά πλοία. Το Reuters είχε επίσης αναφέρει ότι η Τεχεράνη επανέφερε αυστηρό έλεγχο στη διέλευση, διατηρώντας τη δυνατότητα να ρυθμίζει επιχειρησιακά την κίνηση στη θαλάσσια αρτηρία.

Παράλληλα, τα διαθέσιμα στοιχεία από το UKMTO/JMIC δείχνουν ότι η ευρύτερη περιοχή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένο κίνδυνο για την εμπορική ναυτιλία.

Σε πρόσφατη οδηγία αναφέρεται ότι από την 1η Μαρτίου είχαν καταγραφεί 25 περιστατικά ασφαλείας που επηρέασαν εμπορικά πλοία και υπεράκτιες εγκαταστάσεις στον Αραβικό Κόλπο, στο Στενό του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν, ενώ στη δημόσια ενημέρωση του οργανισμού αναφέρεται ότι οι συνολικές αναφορές περιστατικών είχαν ανέλθει σε 30.

Την ίδια ώρα, το Reuters μεταδίδει ότι πέντε φορτωμένα πλοία μεταφοράς LNG από το Κατάρ προσεγγίζουν σήμερα το Στενό του Ορμούζ, ένδειξη ότι μέρος της εμπορικής δραστηριότητας επιχειρεί να επανέλθει, παρά τους περιορισμούς και την αβεβαιότητα που εξακολουθούν να επικρατούν.