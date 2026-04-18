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New Yorker: Ο Βανς ως διάδοχος του κινήματος MAGA - Ο διχασμός της αμερικανικής ακροδεξιάς
Ειδήσεις
15:14 - 18 Απρ 2026

New Yorker: Ο Βανς ως διάδοχος του κινήματος MAGA - Ο διχασμός της αμερικανικής ακροδεξιάς

Reporter.gr Newsroom
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Μόλις μία ή δύο εβδομάδες νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μιλούσε σαν άνθρωπος που θεωρούσε ότι οι πιθανότητες είναι υπέρ του.            

Υπενθυμίζεται ότι ο Βανς είχε ταξιδέψει στην Ουγγαρία για να παραστεί σε προεκλογική συγκέντρωση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, του πιο «τραμπικού» από τους Ευρωπαίους ηγέτες, και πριν αναχωρήσει είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο πόσο φιλικοί ήταν απέναντί του οι Ούγγροι. Όταν ρωτήθηκε τότε για τον πόλεμο στο Ιράν ο Βανς υπαινίχθηκε ότι η επιμονή του Ιράν στο «δικαίωμά» του να εμπλουτίζει ουράνιο θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για συμφωνία.

Όπως επισημαίνει όμως το New Yorker, οι ημέρες που ακολούθησαν αποτέλεσαν μια ζοφερή υπενθύμιση ότι όποια δικαιώματα κι αν θεωρεί ότι έχει ο Βανς -στην αξιοπρέπειά του, στην πίστη του ή στη θέση του ως «διάδοχος» του κινήματος MAGA- εξαρτώνται από τη συμφωνία του να υποτάσσεται στον Τραμπ. Και ο Πρόεδρος δεν φαίνεται να ενοχλείται αν ο Βανς εξευτελίζεται εκτελώντας «θελήματα».

Ο Βανς μόλις είχε ολοκληρώσει την επίσκεψή του στην Ουγγαρία, όταν ο Τραμπ τον έστειλε στο Πακιστάν για διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς.

Να σημειωθεί εδώ ότι ο Βανς, -βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ-, φέρεται να είχε αντιταχθεί στον πόλεμο και ο Τραμπ δεν έκρυψε ότι ήθελε να τον εμπλέξει στην εξέλιξή του. Αυτός ο γύρος συνομιλιών κατέρρευσε έπειτα από 21 ώρες, ενώ ακολούθησαν σχεδόν αμέσως, η ήττα του Όρμπαν, η επίθεση του Τραμπ στον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ και η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου μιας διαβόητης εικόνας τεχνητής νοημοσύνης όπου αυτόπαρουσιαζόταν ως Ιησούς.

Ο Τραμπ διέγραψε την ανάρτηση, λέγοντας ότι πίστευε πως απεικόνιζε τον ίδιο ως «γιατρό». Ο Βανς δήλωσε από την πλευρά του στο Fox News ότι ο Πρόεδρος την κατέβασε επειδή «πολλοί δεν καταλάβαιναν το χιούμορ του».

Η θέση του αντιπροέδρου, -με τον ασαφή ρόλο της-, είναι γνωστό ότι είναι δύσκολη και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ ταπεινώνει κάποιον που υπηρετεί δίπλα του. Ούτε είναι η πρώτη φορά που ο Βανς χρησιμοποιείται για να υποβαθμίσει μια προσβλητική εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με θρησκευτικό περιεχόμενο.

Διχασμός στην αμερικανική ακροδεξιά

Επισημαίνεται ότι η αμερικανική δεξιά βρίσκεται επίσης σε ρευστή και διχασμένη κατάσταση. Την προηγούμενη εβδομάδα, σε εκδήλωση στην Αθήνα της Τζόρτζια για την οργάνωση Turning Point USA -την οποία είχε ιδρύσει ο Τσάρλι Κερκ πριν τη δολοφονία του τον Σεπτέμβριο- ο Βανς παραδέχθηκε ότι «η υπόθεση Ιράν» έχει διχάσει το κόμμα.

Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικάνοι που αντιτίθενται στον πόλεμο παραμένουν μειοψηφία. Κάποιοι διαφωνούν με την παράκαμψη του Κογκρέσου, άλλοι ανησυχούν για την αύξηση των τιμών καυσίμων και τις εσωτερικές προτεραιότητες, ενώ υπάρχουν και ομάδες της λεγόμενης «manosphere» που τάσσονται κατά των επεμβάσεων (όπως οι Joe Rogan και Theo Von).

Η εκδήλωση του Turning Point ήταν προγραμματισμένη να περιλαμβάνει τον Βανς και την χήρα του Κερκ, Έρικα Κερκ, η οποία όμως ακύρωσε την εμφάνισή της επικαλούμενη απειλές. Στη σκηνή, ο Βανς αφιέρωσε χρόνο για να επιτεθεί σε όσους αμφισβητούν το πένθος της, χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις και καταγγέλλοντας «αριστερά δίκτυα βίας».

Ο Τραμπ φέρεται να ρωτά συχνά συνεργάτες του ποιον θεωρούν διάδοχό του: τον Βανς ή τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Ωστόσο, το μέλλον της Ρεπουμπλικανικής παράταξης φαίνεται να γίνεται ολοένα πιο απρόβλεπτο και διχασμένο. Ο Βανς, παρά τις δυσκολίες, παραμένει ενεργός πολιτικός παράγοντας, με επιρροή και δίκτυα υποστήριξης. Μπορεί να εξελιχθεί ακόμη και σε μελλοντικό πρόεδρο.

Ο Βανς διαθέτει επίσης μια σημαντική συνταγματική ιδιότητα: είναι ο μόνος που μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία απομάκρυνσης του Προέδρου βάσει της 25ης Τροπολογίας με συμμετοχή του Υπουργικού Συμβουλίου και του Κογκρέσου. Αν και αυτό παραμένει προς το παρόν θεωρητικό σενάριο, το Σύνταγμα επίσης ορίζει ότι ο Πρόεδρος δεν μπορεί να τον απολύσει. Έτσι, ο Τραμπ θα συνεχίσει να έχει τον Βανς δίπλα του - είτε το θέλουν είτε όχι.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/04/2026 - 15:14
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