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Χρηστίδης: Το ζήτημα των υποκλοπών δεν θα κλείσει με την απόφαση του Αρείου Πάγου
Πολιτική
17:00 - 27 Απρ 2026

Χρηστίδης: Το ζήτημα των υποκλοπών δεν θα κλείσει με την απόφαση του Αρείου Πάγου

Reporter.gr Newsroom
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Την έκπληξή του για την απόφαση του Αρείου Πάγου για το ζήτημα των υποκλοπών, εξέφρασε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον Talk Radio 98.9, λέγοντας ότι αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για fake news.

«Αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα είναι ότι ο Άρειος Πάγος, ακόμα και μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου και ενώ έχουν καταδικαστεί με 126 χρόνια φυλακή μια σειρά από φυσικά πρόσωπα γιατί έφεραν στη χώρα ένα παράνομο λογισμικό, το οποίο παρακολουθούσε υπουργούς, βουλευτές, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, έρχεται και λέει ότι δεν το διερευνούμε παραπάνω, δεν υπάρχει λόγος, να βγει από το αρχείο», επισήμανε.

Όπως είπε, αυτή η εξέλιξη δημιουργεί στον κόσμο την αίσθηση της πλήρους συσκότισης, ότι κάτι υπάρχει εδώ, το οποίο κάποιοι δεν θέλουν να το διερευνήσουν.

Αναρωτήθηκε, δε, «γιατί ενώ υπάρχουν τόσα στοιχεία, τόσες μαρτυρίες, ενώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τοποθετηθεί δημοσίως, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν έχει καλέσει ούτε καν τον κύριο Ντίλιαν να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα, για το οποίο είχε πει ότι το κατασκοπευτικό αυτό υλικό δίνονταν σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες, δηλαδή, εννοώντας προφανώς τις υπηρεσίες που διαχειριζόταν ο κ. Μητσοτάκης και στη συνέχεια ο κ. Κοντολέων».

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για μια νέα αρχή στην εν λόγω υπόθεση, η οποία - όπως σχολίασε - δεν πρόκειται να κλείσει με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Τόνισε την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης και συμπλήρωσε ότι: «Εδώ πέρα υπάρχει ζήτημα κράτους δικαίου, το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Αυτή την υπόθεση θα την πάμε μέχρι τέλους. Χρειάζεται κάθαρση και χρειάζεται να δώσουμε καθαρές απαντήσεις».

«Προκύπτουν ερωτήματα τα οποία θολώνουν το μήνυμα της δικαιοσύνης αντί να το κάνουν πιο καθαρό. Διερεύνηση της υπόθεσης ζητούσαμε να κάνει ο Άρειος Πάγος για μία υπόθεση, η οποία - βάσει της απόφασης του Πρωτοδικείου - αποδεικνύει σύνδεση του Predator με την ΕΥΠ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έπρεπε να διερευνηθούν», κατέληξε.

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