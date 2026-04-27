Mega deal $16,4 δισ.: Η Shell εξαγοράζει την ARC Resources για να καλύψει το ενεργειακό κενό

Η Shell συμφώνησε να εξαγοράσει την καναδική ενεργειακή εταιρεία ARC Resources σε μια συμφωνία συνολικής αξίας 16,4 δισ. δολαρίων (συμπεριλαμβανομένου του χρέους), όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα.

Η βρετανική πετρελαϊκή και ενεργειακή εταιρεία εκτιμά ότι η κίνηση αυτή θα αυξήσει την παραγωγή της κατά 370.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως.

Αναλυτές και η ίδια η εταιρεία είχαν προβλέψει ότι η Shell χρειαζόταν μια εξαγορά ή μια σημαντική ανακάλυψη για να καλύψει ένα αναμενόμενο έλλειμμα παραγωγής μεταξύ 350.000 και 800.000 βαρελιών ημερησίως έως τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, λόγω της ωρίμανσης υφιστάμενων κοιτασμάτων.

Η παραγωγή της ARC βρίσκεται κοντά στα ήδη υπάρχοντα πεδία της Shell στον Καναδά, τα οποία τροφοδοτούν το έργο LNG Canada, στο οποίο η Shell κατέχει ποσοστό 40%. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τη μονάδα αυτή μπορεί να φτάσει ταχύτερα σε αγορές της Ασίας σε σύγκριση με άλλα έργα της Βόρειας Αμερικής.

Η ARC ανακοίνωσε ότι το 2025 πέτυχε παραγωγή-ρεκόρ 374.000 βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως, εκ των οποίων το 59% ήταν φυσικό αέριο και το 41% πετρέλαιο και υγρά καύσιμα. Αντίστοιχα, η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της Shell ανερχόταν σε 2,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως στο τέλος του 2025.

Προσφορά με premium 20% στους μετόχους της ARC

Η Shell, εισηγμένη στο Λονδίνο, ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει στους μετόχους της ARC 8,20 καναδικά δολάρια σε μετρητά και 0,40247 μετοχές της Shell για κάθε μετοχή, δηλαδή περίπου 25% σε μετρητά και 75% σε μετοχές. Η προσφορά αντιστοιχεί σε premium 20% σε σχέση με τη μέση τιμή της μετοχής της ARC τον τελευταίο μήνα.

Η Shell θα αναλάβει επίσης καθαρό χρέος και μισθώσεις ύψους περίπου 2,8 δισ. δολαρίων, διαμορφώνοντας την επιχειρηματική αξία της συμφωνίας στα 16,4 δισ. δολάρια. Η αξία των ιδίων κεφαλαίων, που ανέρχεται στα 13,6 δισ. δολάρια, θα χρηματοδοτηθεί με 3,4 δισ. δολάρια σε μετρητά και 10,2 δισ. δολάρια σε μετοχές της Shell.

Η συμφωνία θα προσθέσει περίπου 2 δισ. βαρέλια αποθεμάτων στη Shell και αναμένεται να αποφέρει διψήφια απόδοση, ενώ θα ενισχύσει τις ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή από το 2027, χωρίς να επηρεάσει το επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους 20–22 δισ. δολαρίων έως το 2028.

Αύξηση στόχων παραγωγής

Η διάρκεια ζωής των αποθεμάτων της Shell (reserve life) υποχώρησε σε λιγότερο από οκτώ χρόνια παραγωγής το 2025, από εννέα χρόνια ένα χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 2021.

Με τη συμφωνία, η Shell αυξάνει τον στόχο μέσης ετήσιας αύξησης παραγωγής για τη δεκαετία από 1% σε 4% σε σύγκριση με το 2025, ενώ σχεδιάζει να διατηρήσει την παραγωγή υγρών καυσίμων στα 1,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως το 2030 και μετά.

Η μετοχή της Shell υποχωρούσε κατά 0,1% στις 12:43 GMT, ενώ ο ευρύτερος δείκτης ευρωπαϊκών ενεργειακών εταιρειών κινούνταν ανοδικά κατά 0,4%.

Η συμφωνία παραμένει μικρότερη σε μέγεθος σε σύγκριση με την εξαγορά ύψους 55 δισ. δολαρίων της Chevron για την Hess Corporation, η οποία ολοκληρώθηκε το 2025.