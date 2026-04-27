Μαρινάκης: Απάντηση σε ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές και σε Τσίπρα για ΔΕΗ

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησαν οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλος Μαρινάκης να στρέφει τα πυρά του κατά του ΠΑΣΟΚ, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αφορμή στάθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, με τον κ. Μαρινάκη να επιμένει στη γραμμή της κυβέρνησης περί πλήρους σεβασμού στη Δικαιοσύνη. Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση δεν είχε σχολιάσει προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις και θα διατηρήσει την ίδια στάση και τώρα, τονίζοντας ότι οι κρίσεις της Δικαιοσύνης πρέπει να γίνονται αποδεκτές στο σύνολό τους από το πολιτικό σύστημα.

Στο ίδιο πλαίσιο, έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι πρόκειται για αποφάσεις ανώτατων δικαστικών λειτουργών που συγκλίνουν στα ίδια συμπεράσματα, απορρίπτοντας εμμέσως σενάρια που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη δικαστική κρίση. Μάλιστα, σημείωσε ότι ένας εκ των ανώτατων δικαστών που συντάχθηκαν με τη συγκεκριμένη προσέγγιση δεν ήταν «διορισμένος από την κυβέρνηση», αλλά προέκυψε ως πρώτη επιλογή της ίδιας της δικαστικής διαδικασίας, επιχείρημα με το οποίο απάντησε σε αιτιάσεις περί κυβερνητικής επιρροής.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνη» τη λογική επιλογής αποδοχής ή απόρριψης δικαστικών αποφάσεων με βάση πολιτικά κριτήρια. Όπως είπε, μια τέτοια στάση πλήττει ευθέως τη διάκριση των εξουσιών και υπονομεύει τη θεσμική λειτουργία της χώρας. Αναφερόμενος ειδικά στη Χαριλάου Τρικούπη, υποστήριξε ότι, παρά τις πολιτικές διαφορές, το ΠΑΣΟΚ δεν είχε επιδείξει στο παρελθόν ανάλογη στάση και δεν θα έπρεπε να υιοθετεί πρακτικές άλλων πολιτικών δυνάμεων.

Σε Τσίπρα για ΔΕΗ: Το 2019 ήταν υπό καθεστώς κατάρρευσης

Στο ίδιο briefing, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση και κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, απαντώντας στις επικρίσεις του σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Όπως ανέφερε, το 2019 η ΔΕΗ βρισκόταν ουσιαστικά σε κατάσταση οικονομικής κατάρρευσης, με χρέη που άγγιζαν τα 4 δισ. ευρώ, προειδοποιώντας ότι μια ενδεχόμενη χρεοκοπία θα είχε ευρύτερες επιπτώσεις, όχι μόνο για την επιχείρηση αλλά και για το τραπεζικό σύστημα. Πρόσθεσε ότι οι οφειλές προς προμηθευτές ξεπερνούσαν τα 2,5 δισ. ευρώ, αφήνοντας αιχμές ότι το στοιχείο αυτό αγνοείται από τον κ. Τσίπρα.

Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ενδεχόμενη κατάρρευση της ΔΕΗ θα ευνοούσε ιδιώτες παρόχους ενέργειας, σχολιάζοντας σκωπτικά ότι πρόκειται για φορείς τους οποίους ο κ. Τσίπρας «πολεμά από μικρό παιδί». Παράλληλα, απέδωσε πολιτικά κίνητρα στις παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού, εκτιμώντας ότι επιχειρεί να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο χωρίς, όπως είπε, να μπορεί να «μετατρέψει το μαύρο σε άσπρο».

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης άφησε αιχμές για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα, διερωτώμενος αν τελικά «λειτουργεί ως χορηγός σε κάποια πράγματα και δεν το καταλαβαίνουμε», εντείνοντας περαιτέρω το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα.