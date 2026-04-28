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Ανδρουλάκης: Συνάντηση με τις εισηγήτριες Επιτροπής παρακολούθησης υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης
Πολιτική
23:20 - 28 Απρ 2026

Ανδρουλάκης: Συνάντηση με τις εισηγήτριες Επιτροπής παρακολούθησης υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση εργασίας με τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, κ.κ. Miapetra Kumpula-Natri και Laura Castel, πραγματοποίησε σήμερα, στη Βουλή, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Αντικείμενο της συνάντησης υπήρξε η τρέχουσα κατάσταση στο κράτος δικαίου και τη θεσμική λειτουργία της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε συνέχεια και του από 27.01.2026 σχετικού υπομνήματος που έχουν υποβάλει στην αρμόδια Επιτροπή οι Βουλευτές του Κινήματος και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Γιώργος Παπανδρέου και Δημήτρης Μάντζος.

Όπως τονίσθηκε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, παρά το γεγονός ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα είναι ώριμη και ανθεκτική, αντιμετωπίζει σήμερα πολύ σοβαρούς κινδύνους λόγω της υπονόμευσης των θεσμών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων και στις τρέχουσες εξελίξεις, καθώς και σε άλλα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής Επικρατείας και Μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο νομικός παραστάτης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Βελεγράκης.

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