Τσουκαλάς: Αίτημα για εξεταστική με κλήση Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια - Βαριές αιχμές για συγκάλυψη

Απαντώντας αρχικά στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Υγείας για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για «εμμονή» του κ. Γεωργιάδη απέναντι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «ασκεί σκληρό έλεγχο και αναδεικνύει παθογένειες». Παράλληλα χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις του υπουργού «χαμηλής αξιοπιστίας».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει αποκαλύψει σοβαρή υπόθεση και συνεχίζει να ζητά πλήρη διαλεύκανση, ενώ, όπως είπε, ο κ. Γεωργιάδης, «παρότι και ο ίδιος υπήρξε στόχος παρακολούθησης», δεν συνέδραμε τη Δικαιοσύνη και σήμερα υπερασπίζεται το κλείσιμο της υπόθεσης. «Είναι ένα θύμα που υπερασπίζεται τον θύτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις δικαστικές εξελίξεις, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι η αρχειοθέτηση από τον Άρειο Πάγο έρχεται σε αντίθεση με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, σημειώνοντας πως πρόκειται για «αντιφατικές κρίσεις». Υποστήριξε επίσης ότι από τη δικαστική διαδικασία προκύπτει εικόνα πιθανής παρακολούθησης πολιτικών και θεσμικών προσώπων από ιδιώτες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δηλώσεις και καταθέσεις που σχετίζονται με την υπόθεση λογισμικών παρακολούθησης και τη δράση εταιρειών στον χώρο, κάνοντας λόγο για στοιχεία που, όπως είπε, δημιουργούν «σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση της υπόθεσης και την πιθανότητα συγκάλυψης».

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει στην πρόταση για εξεταστική επιτροπή, ώστε να κληθούν οι τρεις υπουργοί και να δώσουν εξηγήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία αφορά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να παραμένει «καταφύγιο για τους πολίτες», προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να αμφισβητείται ο θεσμός της, ενώ άφησε αιχμές για το πολιτικό κλίμα, επικαλούμενος ρήσεις περί ευθυγράμμισης και πολιτικών συμπεριφορών.