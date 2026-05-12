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ΠΑΣΟΚ κατά Κεραμέως: Φτάνουν τα ψέματα - Για πόσο ακόμη θα αυτοδοξάζεστε κρυπτόμενη;
Πολιτική
11:16 - 12 Μάι 2026

ΠΑΣΟΚ κατά Κεραμέως: Φτάνουν τα ψέματα - Για πόσο ακόμη θα αυτοδοξάζεστε κρυπτόμενη;

Reporter.gr Newsroom
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«Κυρία Κεραμέως, φτάνουν τα ψέματα. Τολμήστε να αφήσετε τους τηλεοπτικούς μονολόγους και να αντιπαρατεθείτε με τον Τομεάρχη Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, που σας κάλεσε δημόσια» σχολίασε σήμερα (12/5) το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με αφορμή τη συνέντευξη της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως στο Mega.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη:

«Η υπουργός Εργασίας επανήλθε σήμερα στο θέμα της 4ήμερης εργασίας.

Προκειμένου να καλύψει τις ανεδαφικές και αστείες δηλώσεις της ότι θα κλείσουν τα μανάβικα με την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας σε θέσεις έντασης διανοίας, σήμερα ξεφούρνισε ένα ακόμη ψέμα ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα εννοούσε τις τουριστικές επιχειρήσεις (!).

Κυρία Κεραμέως, φτάνουν τα ψέματα. Τολμήστε να αφήσετε τους τηλεοπτικούς μονολόγους και να αντιπαρατεθείτε με τον Τομεάρχη Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, που σας κάλεσε δημόσια.

Για πόσο ακόμη θα αυτοδοξάζεστε κρυπτόμενη;».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/05/2026 - 11:38
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