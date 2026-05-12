Τσίπρας: Πυρά για ΔΕΗ και τράπεζες ενόψει ανακοινώσεων για νέο κόμμα

Σφοδρή κριτική στις επιλογές της κυβέρνησης σε σχέση με τη ΔΕΗ αλλά και στο ρόλο του fund CVC στη χώρα εξαπέλυσε από το Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης πολιτών για την «Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής».

Ειδικότερα, ασκώντας εφ’ όλης της ύλης κριτική στην κυβέρνηση για τις επιλογές της στη ΔΕΗ, μίλησε για επιλογές που οδήγησαν σε εκτόξευση του κόστους ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, την ώρα που η ΔΕΗ προχωρά σε ελεγχόμενες για τη σκοπιμότητά τους, εξαγορές πέραν των συνόρων. Παράλληλα τόνισε ότι ο δανεισμός της ΔΕΗ έχει ξεπεράσει τα 6 δισ. όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε παραδώσει δανεισμό το 2019 στα 3,6 δισ. διατηρώντας παράλληλα μηδενικές αυξήσεις στα τιμολόγια.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η διοίκηση της ΔΕΗ σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, αποφάσισαν μια νέα κολοσσιαία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ), μεγάλο μέρος της οποίας θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις σε άλλες χώρες. Όπως είπε, το Δημόσιο καταβάλλει ως συμμετοχή 1,3 δις ευρώ, που εντούτοις δε θα διατηρήσουν στο ίδιο ποσοστό τις μετοχές του στην εταιρεία.

Συνολικά, ο πρώην πρωθυπουργός κι εν όψει της ανακοίνωσης του νέου κόμματος υπογράμμισε την ανάγκη αποκατάστασης του κράτους δικαίου και δήλωσε ότι ενώ πριν από μερικούς μήνες ο στόχος ήταν να υπάρξει ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πλέον στόχος είναι «να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε την ανάγκη ανασυγκρότησης του προοδευτικού χώρου και μίλησε για το «μανιφέστο» του και τη σύγκλιση των τριών ρευμάτων της Αριστεράς, με πλήθος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στο ακροατήριο.

Παράλληλα ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε κριτική στις τράπεζες. Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη ανάρτησή του είχε σημειώσει: «Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχανε κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους, στην πλειοψηφία τους ξένα funds, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ήτανε μια κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια».